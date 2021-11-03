榮化打造循環材料研發中心 搶電動車、折疊螢幕商機

除了跟隨台積電（2330）腳步，榮化在台、美兩地同步啟動電子級異丙醇（EIPA）產能擴產，另外為了呼應「碳中和」的產業大趨勢，榮化今天宣布三年來累計投入20億元，在高雄楠梓打造台灣化工界最大的循環材料創新研發基地，目前已開發出生質琥珀酸、熱塑性硫化彈性體（TPV）、透明聚醯亞胺（CPI）等新產品，可應用在電動車、折疊螢幕等先進領域。

另外榮化研發中心針對公司的主力產品EIPA，也開發出業界首創的「雙循環經濟模式」，透過高階創新技術可完全回收製程中產生的異丙醇廢液，純化再回到高階半導體製程中使用，同時透過自家研發的膜生物反應器設備技術將廢水過濾供工廠內部重複使用，可助力半導體客戶減廢、並降低水足跡。包括榮化籌建中的美國及中科EIPA新廠，都將導入該新技術。

榮化總經理劉文龍今天表示，榮化研發中心於2019年遷入新址，三年來累計已投入20億元，用於創新材料研發，目前研發團隊規模已達150人，累積已取得超過70個專利登記。研發範圍包括綠色材料的創新、循環經濟模式的創新、以及製程的創新，並不侷限於單純的產品創新。

其中榮化新開發出的生質琥珀酸，使用天然的玉米糖漿製成，為獨家研發的菌種與發酵製程，可使用在免洗餐具，終結全球每年2,500億個紙杯的碳足跡。劉文龍解釋，目前免洗餐具的內緣，多含有一層塑膠淋膜，回收時需先將淋膜分離，導致回收成本大增，結果多半一次性使用後焚化，會產生大量碳足跡，甚至時常流入海洋導致海廢污染。相較石化合成，琥珀酸可節省64%的能源耗用、及100%的溫室氣體排放。

另外電動車成為大勢所趨，汽車的輕量化變得相當重要，榮化開發出新的熱塑性硫化彈性體，具備耐磨耐撞擊壽命長、易染色塑型加工彈性高等多項優點，而且相比過往車輛內外裝常使用到的熱固性合成橡膠，可達到約20%-30%的輕量效果，未來可廣泛應用在汽車內外飾件、密封、發動機、底盤與轉向等系統。

還有最近韓系品牌的折疊手機大賣，帶動可撓式螢幕有望成為未來的產業潮流，榮化新開發出的透明聚醯亞胺，可取代傳統的硬式玻璃基板，未來有機會搭上這波折疊螢幕風潮商機。