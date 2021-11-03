觀光旅遊產業漸復甦 智崴搶元宇宙商機

智崴集團（5263）今（3 ）日舉辦記者會，宣布本週六（6 日）於旗下 i-Ride 飛行劇院將推出旗艦企劃《下一站去哪？》，智崴集團董事長歐陽志宏表示，全球從疫情爆發到現在，出國旅行突然變成一件遙不可及的事情，在美國科幻小說家尼爾史蒂文森 （Neal Stephenson）提出的元宇宙概念後，讓《下一站去哪？》企畫概念因此誕生。

智崴表示，隨著世界各國的觀光旅遊產業逐漸復甦，自今年四月起，智崴在越南、哈薩克、中國大陸、日本、丹麥、美國、英國的飛行劇院以及大型體感遊樂設備皆已紛紛開幕，搶佔旅遊先機；而今年第二季甫開幕的兩座樂高樂園也傳來佳績，位於英國溫莎的LEGOLAND Windsor飛行劇院是英國境內首座飛行劇院，一開幕即獲得2021 European Star Award與UK Theme Park Awards的最佳遊樂設施大獎。

此外，位於丹麥比隆(Billund)的樂高樂園(LEGOLAND Billund Resort)則是拿下Parkscout Award的歐洲最佳騎乘設備獎項；智崴集團的飛行劇院不僅屢屢榮獲各大獎項，年底更將於美國再下一城，在紐約時代廣場(Times Square)掀開來自台灣的飛行劇院最新篇章。

歐陽志宏說，全球從疫情爆發到現在，出國旅行突然變成一件遙不可及的事情。這段期間，我們一直思考能為大家做些什麼，而美國科幻小說家尼爾史蒂文森 （Neal Stephenson）提出的元宇宙概念，讓《下一站去哪？》企畫概念因此誕生，智崴5D飛行體感設備將成為通往元宇宙的任意門，讓旅客突破了人類身體的極限，以老鷹的主觀視角取代雙眼，從高空中俯瞰這三維的世界，也大幅跨越了空間與時間的限制，可以瞬間進行時空旅行，45分鐘內環遊世界各地，一秒之間橫跨歐洲到美洲，在不同的國境中自在切換，這就是智崴飛行劇院令人著迷的魅力，讓元宇宙不再遙不可及。

今日《下一站去哪？》啟航記者會，包括外交部北美司司長徐佑典、加拿大駐臺北貿易辦事處副處長柏單余(Danyu Bai)、澳洲辦事處商務處副處長戴涵(Helen Dai)、美國在台協會經濟組副組長邵藹帝(Arati Shroff)以及經濟部工業局副局長陳佩利等與會嘉賓到場共襄盛舉。

智崴表示，本企劃規劃「夢幻行程」和「冒險旅行」雙主題飛行路線，「夢幻行程」11 月 6 日率先登場，帶領觀眾飛越法國、加拿大、巴西、埃及等十二國家領域上空，一口氣蒐羅萬里長城、帆船飯店、黃刀鎮極光、雪梨歌劇院等夢幻景點；「冒險旅行」預計於 12 月 18 日接檔上映，除了欣賞瑞士阿萊奇冰川、挪威佈道石，還可以看到澳洲大堡礁等壯遊熱點。這次活動邀請拿下兩座金鐘主持人獎的浩子擔任代言人，讓民眾輕鬆體驗一秒飛出國的快感。