追求營造零排碳 麗明營造4營建案今起建立排碳數據

節能減碳是未來的趨勢，營建業也是碳排放量大的業之一，曾負責打造國家歌劇院的台中市麗明營造今與台灣營建研究院簽約，以目前正啟動中的4個建案記錄碳排放資訊，期能導入減碳策略，最終達到零碳營建目標。

麗明營造董事長吳春山與台灣營建研究院院長呂良正代表雙方簽屬合作計畫，啟動此次的建築節能減碳大數據庫建置。呂良正表示，以往都只有政府的營建案在被要求下配合碳數據的監測，這次有私人營建業能主動參與，讓他相當飲佩。

呂良正說，建築產業使用大量的能源與資源，對環境造成相當大的衝擊，研究指出建材生產和建築興建過程的碳排放量佔全球碳排的11%，而建築使用階段更高達28%，由此可見建築生命周期中碳排放量有相當大的改善空間。

而營建業在全球減碳及2050年淨零排放的趨勢下，更應該發揮企業社會責任，訂定永續發展目標，將傳統營造轉型為綠色營造，致力提升節能低碳設計及工法。

為此首先應該推動建築物生命周期碳排放量計算及構思減碳策略，並應用於營建全過程，特別是提供業主於建築規劃設計階段參考。

他說，台灣營建研究院過去於建材之研發與認證已累積多年經驗與成果，近年更致力於推動建材與建案之循環經濟認證，並積極投入減碳技術研發。

此合作案將透過麗明營造4個營造案分別建置專案碳排係數與碳排量計算分析、並對四個專案進行比對、和後續減碳方案建議、案例全生命周期碳排計算、乃至最終規劃建築碳排管理平台，以第三方公正單位計算不同建案碳排放量，並打造麗明營造專屬之建築節能減碳大數據庫，為後續推動低碳建築打下堅定基礎。

吳春山說，節能減碳已是全世界共同目標，達到碳中和或零排碳有待大家共同努力，以往曾有一些營建業的數據，但怎麼產生的不知道，麗明營造是民間營造廠，感覺有義務和責任要把數據建立下來，所以特別以4個新開工個案從台北、新竹到台中，希望把資料建立後提供給同業，思考未來如何把排碳量降至最低，希望大家一起盡最大的努力，共創綠色營造。