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一億國民的內戰總動員：衣索比亞「首都圍城戰」殺戮待命

亞洲生技大展明登場 40家上市櫃企業參展助陣

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

亞洲生技產業年度盛會，疫後規模最大國際型生技展會「2021 BIO Asia-Taiwan 亞洲生技大展」將於明（4）日至11月7日在台北南港展覽館二館一、四樓雙層展廳盛大開幕。今年主題聚焦疫情下的生醫發展趨勢，搭配國際生技潮流，探討生技醫療新未來。

展覽開幕典禮邀請到前副總統陳建仁、財團法人生物技術開發中心董事長涂醒哲，共同為展會揭開序幕，另，蔡英文總統也錄製致詞影像祝賀，並將於開幕典禮中舉辦2021傑出生技產業獎頒獎典禮，將分別頒發金質獎、潛力標竿獎、年度產業創新獎予 11 家傑出生技企業，典禮全程線上直播。

今年展會集結40家上市櫃企業、來自13個國家的650家指標性廠商、展出 1600 攤位，高端（6547）、國鼎（4132）、台康（6589）、藥華（6446）、國光（4142）等國內生技龍頭展現新藥發表、防疫革新技術，GSK、Cytiva、BD、諾華、禮來、中外、武田等國際知名藥廠/醫材公司也看好台灣生技前景參展。

今年特闢生物相似藥專區，集結台康、安進、山德士(諾華)、暉致、費森尤斯卡比、賽特瑞恩等大廠展示新藥研發成果，將透過新世代先進醫藥技術，搶攻疫後千億商機。

生技產業 疫情

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