全台12條路買氣沖天 最夯一個月交易90間

台灣房屋集團趨勢中心根據聯徵中心申貸件數統計，今年第二季全台民眾購屋最熱門12條路段，由台南仁德文心路摘冠，單季有270間房子交易申辦房貸，平均一個月多達90間。

第二名為新竹慈濟路，共245件，新北板橋藝文街以212件排名第三。整體而言，全台第二季申貸熱門路段，主要位於重劃區，包括台南崁腳重劃區，舉喜重劃區，新竹關埔重劃區、新北江翠北側、洲子洋、華中橋西側重劃區，桃園青埔、高雄橋頭新市鎮等。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，根據最新聯徵中心資料，排名前12名熱門購屋路段，單季申貸件數都在120件以上，每天都至少有一件，堪稱購屋金路段。

江怡慧分析，台南仁德文心路勇奪全台第二季最熱門購屋一條路，除了該路段總量體逾1100戶的上東城完工交屋因素，文心路所在的崁腳重劃區，緊鄰東區虎尾寮高級住宅區，房價親民許多，加上東區開發已近飽和，使客源轉進崁腳重劃區，進而帶動文心路買氣。

另外該路段鄰近仁德家樂福商圈，生活機能豐富，交通上除了現有的仁德交流道外，未來還有捷運藍線、仁德轉運站的遠景可期，因而拿下全台購屋最夯路段。

排名第二的新竹市慈濟路，位於關埔重劃區，是12條熱門路段中，唯一在六都以外的路段。

台灣房屋新竹園區關埔直營門市店長甘坤鑫表示，關埔重劃區交通便利、包括星巴客、麥當勞以及好市多等連鎖企業，都在關埔重劃區設店，是竹科人購屋首選，也吸引許多知名建商推出指標大案，如慈濟路的「竹科悅揚」，量體就將近千戶，衝高該路段的房市買氣。