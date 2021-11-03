搶搭利多！台糖將標租住商地 每坪年租不到千元

嘉義縣政府3年前辦台灣燈會，向台糖借縣治及高鐵特區36.77公頃土地，砸7.5億元辦24天燈會，吸引逾千萬遊客，燈會結束，台糖看好當地發展潛力，招商開發，因土地「只租不售」，開發商興趣缺缺，至今空地閒置荒蕪，隨著嘉義科園區選址台糖太保農場，以及微形文創園區招商開發定案利多，台糖將再辦高鐵及縣治特區精華區土地開發招商。

台糖說，為活化高鐵嘉義站特定區17筆共約42.60公頃，以及縣治特區22筆共39.10公頃土地，促進地方發展，定16日下午1點半在人力發展所創新學院禮堂舉辦土地招商說明會。招商土地共約81.70公頃，土地完整產權明確，提供住宅區、商業區、產業專用區、產業服務專用區及購物中心區等黃金地段土地招商，土地區位稀有。

台糖地「只租不售」政策不變，台糖地只能租用或採合建方式，租用設定地上權20至50年不等，租金有固定及浮動租金，分別按當年期申報地價4.5%、5.5%計算，加計權利金按當年期公告現值1%，兩項加總計算，換算每坪年租金約710至770元。

當地太保市長黃榮利建議台糖彈性調整「只租不售」政策，設定地上權租地，建商難向銀行取得融資，用標售招商開發，才會吸引建商及財團投資開發，創造地方、台糖、縣民三贏，否則空地閒置，台糖每年繳交龐大地價稅，無法活化資產。