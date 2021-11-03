聽新聞
test
0:00 / 0:00
搶搭利多！台糖將標租住商地 每坪年租不到千元
嘉義縣政府3年前辦台灣燈會，向台糖借縣治及高鐵特區36.77公頃土地，砸7.5億元辦24天燈會，吸引逾千萬遊客，燈會結束，台糖看好當地發展潛力，招商開發，因土地「只租不售」，開發商興趣缺缺，至今空地閒置荒蕪，隨著嘉義科園區選址台糖太保農場，以及微形文創園區招商開發定案利多，台糖將再辦高鐵及縣治特區精華區土地開發招商。
台糖說，為活化高鐵嘉義站特定區17筆共約42.60公頃，以及縣治特區22筆共39.10公頃土地，促進地方發展，定16日下午1點半在人力發展所創新學院禮堂舉辦土地招商說明會。招商土地共約81.70公頃，土地完整產權明確，提供住宅區、商業區、產業專用區、產業服務專用區及購物中心區等黃金地段土地招商，土地區位稀有。
台糖地「只租不售」政策不變，台糖地只能租用或採合建方式，租用設定地上權20至50年不等，租金有固定及浮動租金，分別按當年期申報地價4.5%、5.5%計算，加計權利金按當年期公告現值1%，兩項加總計算，換算每坪年租金約710至770元。
當地太保市長黃榮利建議台糖彈性調整「只租不售」政策，設定地上權租地，建商難向銀行取得融資，用標售招商開發，才會吸引建商及財團投資開發，創造地方、台糖、縣民三贏，否則空地閒置，台糖每年繳交龐大地價稅，無法活化資產。
台糖表示，招商地點交通四通八達，適合各行各業進駐，鄰近故宮南院、樂活有機園區、馬稠後產業園區、微型文創園區等觀光景點及產業園區，加上未來嘉義科園區開發建設等利多下，配合嘉縣府「農工大縣」願景，人口進駐帶動發展，高鐵站區及縣治特區，有望成為南台灣新的璀璨商圈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言