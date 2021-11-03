台灣應材攜手社區發展協會 觸動師生關懷環境保育

台灣應用材料與新竹市愛惜社區推展協會連續第七年聯手舉辦《看見台灣之後》系列活動，迄今已累計帶動桃竹苗地區80所高中超過6萬名師生透過參與活動，喚醒年輕族群正視台灣環境保育問題的重要性。

台灣應材料表示，去年因為疫情，健康與安全成為最高考量、同時兼顧環保教育的倡導，開始將行之年五年的電影欣賞和實體講座，改弦易轍調整為線上關懷環保訪談影片欣賞。去年因此聯袂專訪《美力台灣3D》與《海》兩支紀錄片導演曲全立和柯金源兩人，今年活動則以「聽見土地的聲音」做主題，並聚焦「陸地、海洋和天空」三大領域，在今年9月22日上午舉行線上開播，特別邀請六名國內知名講師替保育動物發聲。

「陸地」領域是由台灣石虎保育協會理事長陳美汀和台灣黑熊保育協會張鈞皓獸醫師主講，陳美汀理事長在片中分享她在1999年尋找南部石虎的研究中，在山上遭到虎頭蜂的叮咬，被醫師及時搶救，驚覺生命的短暫與無常，認為在這個不知何時會消逝的生命中應該做自己最想要做的事情，因此更堅定她在保育石虎這條路的決心；張鈞皓獸醫師也表述他十分熱愛野生動物，因此就讀研究所時專攻野生動物的疾病與研究，在一次因緣際會當中參與台灣黑熊的捕捉繫放研究，從此成為黃美秀研究團隊的一份子。

「海洋」領域則由台灣海洋學者台大海洋研究所戴昌鳳教授和黑潮海洋文教基金會董事長廖鴻基主講，介紹珊瑚和鯨豚，從濫捕鯨豚到禁止捕殺，在保育鯨豚這條路上廖鴻基董事長在海上做出許多的調查結果；戴昌鳳教授也講述在全球暖化之下，同學們可以參與淨灘或是到海邊不亂丟垃圾這些地方做起，來守護美麗的珊瑚礁。

「天空」領域則由《夜行獵守：台灣草鴞》紀錄片導演楊守義以及老鷹先生沈振中老師的接班人黑鳶公主林惠珊老師主講，介紹草鴞與黑鳶，林惠珊老師分享在高中時閱讀沈振中老師的書《老鷹的故事》受到感動，立志要做關於老鷹的研究，沒有門路的她，蒐集資訊自學後報考野生動物保育研究所，從此實現做老鷹保育的夢想；同時楊導演也分享在拍攝草鴞紀錄片時的難處，由於草鴞生性敏感又生活在草叢中，因此容易打草驚「鴞」，架設攝影器材十分困難，講師們分享各自自身經驗從而希望同學們能從觀賞影片中得到更多的啟發。

線上開播儀式是由再度入圍廣播金鐘獎的IC之音創意總監李知昂主持，並邀請台灣應用材料公司傳播與公共事務部處長譚鳳珠、IC 之音總經理張令達，以及參與本次活動的桃、竹、苗地區十所學校，新竹高工、新竹世界高中、新竹湖口高中、新竹關西高中、苗栗農工、苗栗大同高中、苗栗高商、桃園新屋高中、桃園龍潭高中、桃園南崁高中的校長、老師，還有拍攝保育講座影片的六名講師，共同為整年度的環境保育宣導活動正式開跑，高聲喊出口號「看見台灣海陸空，愛惜台灣要行動」，同時宣示一顆愛環保、也愛台灣的決心！

應用材料公司台灣區總裁余定陸對此表示：「台灣應材是美商應用材料在台子公司，在台營運超過30年，長期關懷這片土地，其中環境教育推廣是企業公益關注的議題之一。我們第七年支持『看見台灣之後』環境教育推廣，透過陸地、海洋、天空三種主題的講師發聲，我們聽見了保育動物們的聲音，帶領學生一同探討環境永續課程」。幫助學子進一步了解環境變化，以及各種社會生活、消費面向進行深度的省思，才能進而帶出行動。余定陸強調，很高興透過「看見台灣之後」，號召年輕學子一同關心與愛護保育動物，擴散影響力。