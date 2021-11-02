水泥業留意！環保署加嚴三大空汙管制

水泥業留意了，環保署今（2）日修正發布「水泥業空汙排放標準」，包括加嚴氮氧化物排放標準、增訂硫氧化物標準、加嚴粒狀物不透光率監測等三大管制重點，並給予業者緩衝期。

環保署預估，修法後將可減少水泥業汙染排放達16%，每年約減少氮氧化物2,246公噸，相當於3,500輛大型柴油車年排放量，希望與業者共同推動資源循環、環境友善。

在氮氧化物排放標準方面，針對既存旋窯採分階段加嚴，修法前規定為450ppm，今日發布實施後，下修至350ppm，而到2024年元旦起，要求業者應符合300ppm，最終至2026年元旦起應符合220ppm標準，加嚴後與國際標準相當。

至於新設旋窯氮氧化物標準則不給予緩衝期，今日起從現行的350ppm下修至200ppm。

其次，修法也新增水泥業硫氧化物排放標準，新設旋窯應符合20ppm，既存旋窯則要符合100ppm標準。

主要與環保署日前預告版本不同地方在於，正式發布實施版本納入宜蘭縣政府建議，針對粒狀物的「不透光率」每6分鐘紀錄值高於特定不透光率的累積時間，從現行四小時，到2024年元旦下修至兩小時。

官員解釋，宜蘭縣政府的自治條例規定已是兩小時，這次修法等於是拉齊中央跟地方規定，同時因應台泥、亞泥等業者需求，給予一定緩衝期。

官員表示，若違反排放標準，可依據空汙法第62條處罰，可處10萬元以上、2,000萬元以下罰鍰，並通知限期補正或改善，未完成補正或改善可按次處罰，情節重大者可令其停工或停業，必要時可廢止其操作許可或勒令歇業。

環保署表示，這次修正標準是發布20年以來首度大幅修正，希望促使產業升級或提升防制設備效能，在確保維護空氣品質前提下，穩健推動循環經濟，未來也將持續檢討水泥業氟化物、重金屬汞排放標準等加嚴管制。