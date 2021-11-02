全球機車三大市場 Gogoro全到手了

Gogoro海外擴展再下一城，今（2）日宣布與印尼科技集團 GoTo簽署策略合作夥伴備忘錄，將攜手在印尼探索與發展基於 Gogoro 智慧移動解決方案的各項交通、移動永續服務。這也宣示Ggoro順利揮軍東南亞市場，全球三大機車使用國大陸、印度與印尼全數達陣。

雙方合作的第一個項目是 Gogoro 與 GoTo 集團旗下的 Gojek，從印尼首都雅加達開始推動先期試點計畫，內容包括投放 250 輛 Gogoro 智慧電動機車和設置 4 個位於 Pertamina（印尼國家石油和天然氣公司）現有加油站內的 GoStation 電池交換站。未來還會進一步擴大這個計畫的規模，包含可能投放 5,000 輛智慧電動機車，以及在 Pertamina 旗下的加油站點佈建更多的電池交換站。

GoTo 是印尼最大的科技集團，包括最大的移動服務平台 (Gojek)、印尼最大的電子商務平台 (Tokopedia) 和領先的電子支付和金融服務 GoTo Financial。2021 年 9 月，GoTo 亦參與了 Gogoro 與 Poema Global Holdings Corp. 合併的私募增資 (PIPE, Private Investment in Public Equity)，該交易預計將在 2022 年初完成，GoTo 屆時將成為 Gogoro 的國際投資人之一。

Gogoro 與 GoTo 的共同目標是在印尼建構出完整的開放式電能補充生態系，進一步協助印尼的各個區域發展成為智慧移動的典範城市。雙方未來將在印尼共同發展，提供各項永續移動解決方案。包括在電動車輛動力總成、車輛設計、雲端服務等多個面向，設計並建構出適合印尼且創新的產品組合。

Gojek 聯合創辦人兼執行長 Kevin Aluwi 表示，透過 GoTo 在印尼的廣大影響力與 Gogoro 的創新能力互相結合，能夠加速變革，與更多的夥伴以及消費者分享電動車輛的好處。這也代表著 Gojek 朝 2030 年車隊完全電動化和實現零排放的未來目標邁出了重要一步。」

Gogoro 與 Gojek 的先期試點計畫也符合 Gojek 永續發展目標和正在進行的減少其碳足跡的努力。今年 4 月，Gojek 發表第一份「永續發展報告1」，其中揭露至 2030 年實現零排放的計畫，包括將車隊轉換為 100% 電動車。此外，Gojek 也正在積極探索開發一個完整的電動車生態系統，透過科技來解決司機夥伴使用的障礙，確保最佳的消費者體驗。