寶高園區二次招商 六家廠商符合投標資格

新店寶高智慧園區今年初完工，今年3月第一梯次招商，但狀況不理想，僅有72單元招租僅六業者投標。新北市經發局8月底採降租策略第二梯次招商，招商結果今（2）日下午出爐，共有六家廠商符合投標資格，共有15個單元對外招租。

今天第二梯次招商開標，經發局長何怡明說，共有六家廠商符合投標資格，兩次招商合計12家廠商投標，共有27個單元招租出去，仍有45單位未招租。她透露，這次招商有美國軟體公司、國內半導體研發中心、軟體研發中心及智慧城市產業等廠商進駐，等評選完就會對外說明。

對於招商情況有沒有符合預期，何怡明說，關鍵還是因為疫情期間仍有多變數，廠商布局都所有調整，所以會等到投資決策確定後再來申請，認為還有廠商在觀望寶高園區，認為招商結果「雖然不滿意，但是可以接受」。

她補充，第三次招商預計會在今年底對外公告，其中改變就是會放寬比較嚴格的標準，除了經營模式不再設限於工廠、研發中心等，也開放營運中心可以進駐。她則提到，因為租金已相當優惠，應不會再調整。

新店寶高智慧產業園區為地下二層、地上七至九層的一幢三棟式建築物，分為A棟、B棟及C棟，其中一樓規劃設置公共服務設施，另二至三樓為廣廊層，地下一至二樓則為停車空間。

第二階段招商方式維持只租不售，標租租期最低五年，最高十年，並可續租二次，續租租期累計不可超過原租期，汽機車停車位依各單元面積定額分配。

新店寶高園區標準單元每月每平方公尺租金約172元至257元，廠商亦可自行報價作為評選加分項目，同時訂有未登記工廠申租評選加分項目，輔導產業深根新北。

產業別限制上，本次標租對象以製程符合「低、零污染」的生產事業為主，A棟並以資通訊、AI及雲端運算產業為限，C棟則以數位健康產業為主，符合前揭產業別的業者亦可申請二至三樓廣廊層空間。

此外，園區同時為工作者提供完善生活機能，設有托育中心、便利商店、餐廳等生活服務設施，搭配完善智慧的園區管理，提供園區工作者舒適安全與便利的工作環境。