統一若買下家樂福是否有「壟斷問題」？公平會說話了

繼全聯宣布併購大潤發後，近日統一是否吃下家樂福也成為業界熱門議題。對於統一若要買下家樂福所有股份，是否會有市占率獨占問題？公平會副主委陳志民表示，量販店與超商雖不是競爭對手的水平結合，但是因為統一集團也有供貨商角色，如果兩者真要結合，都會將其集團周邊相關事業體與結合對象做整體判斷。

陳志民表示，統一集團有便利商店，家樂福則是量販業者，超商與量販業者是不同市場，屬於垂直或多元關係，兩者若要結合，不屬於水平結合。但是因為統一集團有很多事業體，其中包括食品關係企業，統一食品又是量販店的上游供貨商，若是統一與家樂福結合，就會牽涉上游供貨商與下游通路商關係。

陳志民表示，目前此案還未定案，未來一旦真的有結合可能，全案送到公平會時，公平會就會將所有可能的關係都一併考量，包括結合事業體集團的周邊事業與被併購的事業體等關係，進行整體判斷。

陳志民表示，公平會對於大的量販店結合案，向來都會考慮供貨商與通路商是否屬同一集團？結合後會不會有差別待遇？如果有疑慮，也有以附帶條款進行防範。

陳志民舉例，去年12月公平會通過家樂福併購頂好超市時，就因為上游供應商統一企業公司及所屬企業集團共持有家福公司40％股份，因此擔心兩者合併後，會對其他供應商產生不公平競爭疑慮，也就是家樂福會給統一企業較優條件，影響中小型供應商競爭條件，因此公平會通過時附帶四項條件之一，明定家福公司的少數股東（即指統一企業）同時為實際或潛在供應商時，家福公司與該少數股東的交易應為常規交易，且不得要約或承諾給予該等少數股東間的商業條件。