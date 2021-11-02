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又是塞港惹的禍 聚陽10月營收意外連三降

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

海運塞港問題持續，成衣大廠聚陽（1477）今天（2日）公告10月營收22.62億元，年增6.6%，但比9月意外衰退9.2%，為連續第三個月營收下滑，並創下近四個月營收新低，表現不如預期。不過公司強調10月是谷底，11月包括運輸及生產端都會逐漸恢復正常，營運將明顯反彈。

隨著越南從10月開始陸續鬆綁防疫管制，原本市場預期聚陽10月營收應該要反彈，不過今天公布的結果卻是不升反降，遜於法人預期。對此，聚陽發言人林恆宇解釋，10月營收不如預期仍舊是海運塞港惹的禍。

他說，10月越南工廠的管制逐漸鬆綁，大家開始重新生產出貨，但港口很亂，加上先前停擺的貨物堆積，整個港口變成是出不去也進不來，拖累聚陽10月營收表現。不過他認為，10月應該是這波營運的谷底，11月包括運輸和生產端都會有明顯改善，營收可望出現較明顯的反彈。

在運輸方面，許多客戶為了趕耶誕節檔期，都緊急改空運取代海運，避開港口壅塞的問題。尤其聚陽的客戶都是國際級大品牌，都是直接向航空公司包機載運，不會受到航班運能的限制，很多出貨會擠在11、12月發生。

其次在生產端，先前因為越南疫情而停擺的產線，10月起已陸續逐步復工，聚陽越南廠為例，到10月底的復工率已經達到七成多，估計11月可以逐漸恢復正常生產。加上工人休息幾個月後回來，難免生疏，但經過1、2周的熟悉上手，11月整個營運效率可望拉升。

累積聚陽今年前十月營收234.96億元，年增率11.9%，成功守住「雙位數」成長；公司先前已公布前三季自結稅前盈餘25.57億元，年增 21.2%、換算每股稅前盈餘10.85元，稅前已賺進一個股本。接下來年底11、12月，隨著越南疫情獲得控制，公司營運將全力拉尾盤。

營收 聚陽

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