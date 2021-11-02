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和泰車五款車價格確定 漲幅在2％至3.4％之間

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
最新公布的新車售價（車商提供）
最新公布的新車售價（車商提供）

和泰車宣布5款交期較長的進口車款，價格自即日起分別漲價2%-3.4%之間。此舉被視為為未來整體車價的漲幅定調，其餘車款則仍與日本原廠溝通中。除了這五款車之外，和泰車表示，11月下訂11 月前生產之客戶都保證適用現行建議售價進行接單，不會受車價調漲影響，請顧客放心。

和泰車上月26日已對外宣布部分交期長的進口車停止接單，待價格資訊明確後，預計11月初再開放以新價格接單，暫停約一周後，新價格在今（2）日公布。

和泰車在上周暫停部分車款接單時表示，因部分車型（CAMRY（含HEV） 、SIENNA 、PRADO 、GR YARIS 、SUPRA）車源短缺、交車期拉長至半年以上，且近期即將調整車價；為避免新接訂單價格波動影響經銷商販賣流程及顧客權益，即日起暫停接收上述車型之經銷商訂單，待價格資訊明確後，再開放以新價格接單。顧客端與經銷商簽訂合約之權益均依訂單內容履行，並未受到影響。

在宣布五款車的漲幅後，和泰車說明指出，這5台因為交車期長達3-6個月以上，所以廠家特別先跟和泰車協商完新價格，從即日起訂這5台進口車就適用新價格；其他國產、RAV4等進口車種之零售價和泰仍在和廠家協商中，因此暫時無法公布相關訊息。但11月下訂11 月前生產之客戶都保證適用現行建議售價進行接單，不會受車價調漲影響，請顧客放心。

至於其餘車款的漲價時程，和泰車強調，目前仍在協商中，尚未確定。由於每台車訂單狀況、交車時間都不同，目前只能一個月、一個月的決定。

和泰車 進口車

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