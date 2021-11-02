疫情影響桃機前9月客運量少9成 但貨運全年上看280萬公噸

桃園機場公司公布桃園國際機場2021年1至9月份營運統計數據，受COVID-19疫情及邊境管制影響，入出境旅客為68萬794人次，較去年同期減少90.5%；航機起降7萬6,974架次，較去年同期減少16.0%。貨運量則受惠航空貨運需求強勁維持成長，1至9月已達207萬公噸，較去年同期增加25.3%。展望第4季為傳統貨運旺季，全年貨運量預估上看280萬公噸，將再創歷史新高。

機場公司表示，2021年疫情影響跨國商務交流及旅遊需求，桃園機場今年旅客數預估在100萬人次以內。機場公司全力配合政府邊境嚴管政策，調整營運重心落實國門防堵疫情不成為破口，仍維持24小時營運服務，同時趁疫情期間旅客較少之際，加速第三航廈工程與基礎建設更新，以及提升機場服務智慧化與自動化。

依據國際機場協會（ACI）及國際航空運輸協會（IATA）所發布之預測，全球航空載客量有望從谷底回升，預期國際旅客量可望於2024年恢復疫情前水準，但復甦程度仍取決於國際疫情趨勢、各國邊境管制力道與疫情管控相關配套措施。目前各地區復甦情勢各異，而亞太地區在2021年上半年的平均國際客運量僅為2019年同期之5%，顯示包含桃園機場在內的主要亞太國際機場復甦速度將較國內航線機場緩慢。

相較於客運量減少，桃園機場貨運持續成長，貨運量較去年同期增加25.3%，成長率在東亞主要機場排名第二。後續在5G等遠距商機持續帶動高科技產品出口，加上歐美耶誕及新年假期將至，海運塞港缺櫃缺工狀況未有緩解，導致「貨物由海轉空」轉單效應持續、以及國籍航空陸續引進貨機擴大運能等因素影響下，貨運熱絡持續成長。