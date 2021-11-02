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遠東要搶買台灣家樂福 統一：不予置評

聯合報 / 記者林海/台北即時報導

在全聯社宣布要買大潤發股權之後，家樂福花落誰家備受關注。統一日前表明若法方退出家樂福，統一會買回股權，不過，遠東集團董事長徐旭東今日出席SOGO周年慶記者會，證實遠東集團已進入家樂福競購程序的第二輪。對此，統一表示：「不予置評」。

台灣家樂福雖然獲利不錯，但隨法國總部考考慮退出，包括統一集團、遠東集團已相繼出面表態爭取競標的意向。其中，統一集團持股家樂福四成，日前表態創辦人高清愿曾與家樂福協議，一旦法方退出，統一集團將承接股權。

徐旭東早上指出，統一說購買家樂福是「家務事」，法方並不這樣想，家樂福有很多股東，可能沒有辦法顧慮那麼多，就看誰肯出的價錢高。徐旭東說，遠東確實在參加家樂福的競標，但是過程非常挑戰，因為還有其他的競標者，遠東也在盡量努力，有很多的因素滿複雜的，一下子講不完。

家樂福 統一集團 遠東集團

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