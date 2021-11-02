國旅券夯上路第一天就有5千多張使用 觀光局再加碼

配合行政院發行振興五倍券，交通部加碼所推出的240萬份1,000元的「國旅券」，深受民眾歡迎，昨日第一天開始使用，就有5,436張使用完畢，除國旅券外，交通部觀光局特別再邀集國內觀光產業業者攜手推出加碼再加碼的好康抽獎活動，獎項總數量更超過1,000份，包含高級飯店住宿券、旅行社遊程套組、主題樂園門票及百萬現金等多重豐富獎項。

觀光局局長張錫聰今日表示，凡持國旅券至旅宿業使用，即可抽晶華酒店、理想大地渡假飯店、礁溪老爺酒店、台北寒舍艾美酒店、雲品溫泉酒店日月潭…等30多家觀光旅館，以及中華民國觀光旅館商業同業公會、中華民國旅館商業同業公會全國聯合會、台灣省旅館商業同業公會聯合會、台灣星級旅館協會、台灣好客民宿協會、台灣民宿協會及中華民國民宿協會全國聯合會等共同提供超過100份之住宿券；此外中華民國旅行商業同業公會全國聯合會及雄獅旅行社亦提供多套遊程套組及藍皮解憂號觀光列車體驗卷，另外觀光局今年所評選出2021自行車多元化優勝遊程，亦有多條行程提供優惠；台灣觀光遊樂區協會也提供了多項好禮抽獎，以及台灣觀巴亦推出滿千送2百活動。相關抽獎方式及奬項資訊可在國旅券抵用平台「國旅券及其他加碼優惠」內查詢(https://1000.taiwan.net.tw/OtherDiscount.aspx)。

另外，旅宿業者配合政府振興五倍券及國旅券政策，亦推出相當優惠的住宿方案，民眾只要持振興五倍券或國旅券即可享有飯店住宿或餐飲優惠，交通部觀光局已將全臺旅宿優惠資訊整理在旅宿網的「優宿專區」(https://taiwan.taiwanstay.net.tw/discount/)供大家參考，歡迎民眾規劃出遊時可上網查詢。

觀光局指出，眾所矚目的國旅券第四次抽籤也在今（2）日抽出了最後一次國旅券中獎名單，亦再次提醒民眾，國旅券的使用期限從2021年11月1日起至2022年4月30日止，適用對象包括旅宿業、旅行業、觀光遊樂業、溫泉標章業者、國家風景區管理處促參案商家及觀光工廠等，目前有超過7千家業者申請加入合作商家，適用對象名單可至國旅券抵用平臺查詢(https://1000.taiwan.net.tw)，請中籤的民眾一定要在使用期限內使用完畢，除了可以享受觀光產業提供之優惠外，還有機會抽中加碼好禮。

最後，張表示，台灣許多美景媲美國外，值此五倍券、國旅券及觀光業者加碼優惠盡出之際，旅行台灣就是現在！到哪裡旅遊還沒有想法的民眾，歡迎到台灣觀光資訊網(https://www.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0042164)逛逛「台灣之美」。

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