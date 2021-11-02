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遠東集團表態已參與競標家樂福！徐旭東：高價者得

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

台灣零售業近期併購競爭白熱化。遠東集團董事長徐旭東今（2）日出席SOGO周年慶記者會，證實遠東集團已進入家樂福競購程序的第2輪，對於統一（1216）日前喊出若法方退出、統一會買回股權，徐旭東則回應，法國人出來要銷售，並沒有說這是家務事，看誰肯出的價錢高，他是以這個角度。

徐旭東說，確實在參加家樂福的競標，但是這個過程非常挑戰，因為還有其他的競標者，我們也在盡量努力，有很多的因素，蠻複雜的，一下子講不完。

對於統一說購買家樂福是家務事，徐旭東則回應，法方並不這樣想，家樂福有很多股東在後面，他可能沒有辦法顧慮那麼多。

台灣家樂福雖向為量販界的獲利模範生，但隨法國總部考量目前台灣已成為集團在亞洲的唯一市場考慮退出，包括統一集團、遠東集團已相繼出面表態爭取競標的意向。其中，統一集團持股家樂福四成，並曝秘辛說，高清愿曾與家樂福協議，一旦法方退出，統一集團將承接股權。

家樂福 徐旭東 統一集團

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