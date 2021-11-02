康和贊助澎湖音樂會 關懷離島藝術美學

康和證券集團關懷離島藝術美學文化教育、支持民間藝文發展，贊助由台北市民管樂團與澎湖縣馬公高中管樂團共同演出的2021漫威電影宇宙音樂會公益活動。康和證券集團董事長鄭大宇親自飛往澎湖參與這場音樂盛宴，以具體行動展現對推廣離島藝術文化的支持。

鄭大宇說，藝術美學帶來的感動，適切傳遞了永續與文化的價值，更是企業落實社會責任的重要一環，期望藉由自身的拋磚引玉，在離島散布更多的文化種子。

這場原訂於6月配合澎湖花火節舉行的音樂會，受到新冠肺炎疫情影響，延期至10月9日才正式演出。澎湖縣政府為了這場活動也做足防疫措施，進入澎湖皆需要快篩或攜帶施打疫苗證明，期望現場聽眾可以安心觀賞。

鄭大宇本身就是資深的漫威迷，他感性表示，漫威電影豐富了他的想像、延伸了他的視野，電影中超級英雄們面對困難展現的無畏勇氣，鼓勵他不斷前進，這也是他期望經由這場漫威電影音樂會所傳遞的價值。將藝術導入CSR（企業社會責任），以音樂的型式散播，結合生活與人文，在音樂裡營造感動人心的氛圍，並連結地方向心力，正是企業對於社會的最好回饋。

21年前，康和證券為協助澎湖民眾解決投資理財所面臨時效上與資訊上的不便，決定到澎湖開設分公司，康和證券也成為第一個在澎湖設立據點的證券公司。多年來，康和致力深耕澎湖，舉辦過國際親子理財營，也與西嶼國中、馬公高中、澎湖科大合作舉辦多場理財講座，希望在持續不斷的努力之下，讓澎湖鄉親擁有一塊屬於自己和家人的理財寶藏。