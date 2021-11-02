耐斯創辦人兄弟都81歲在家辭世 各有3子接棒事業

耐斯集團總裁陳哲芳10月31日晚間因急性心肌梗塞，在家中安詳辭世，享壽81歲；巧合的是，陳哲芳與三哥陳鏡村共同創辦耐斯，陳鏡村2012年6月18日因感冒引發肺炎，導致心肺衰竭病逝嘉市住家，也享壽81歲，兄弟隔9年享同壽先後辭世，各有三子接棒事業，兄弟檔創業寫耐斯傳奇。

陳家7男3女共10名兄弟姊妹，耐斯由老三陳鏡村、老四陳哲芳創辦，後老五陳鏡仁加入，陳鏡村雲林斗六中學畢業，兄弟未分家，他20多歲與陳哲芳、陳鏡仁共同創業，曾任台灣省工業會常務理事等職；他是青輔會前主委陳以真的伯父，陳以真父親陳鏡堯排行老六。

耐斯掌舵的陳鏡村、陳哲芳兄弟先後辭世，集團包括耐斯、愛之味及劍湖山世界，雖完成布局接班，但精神領袖遽逝，集團頓失所依，面對變局，集團未來經營走向受關注，擔任集團副總裁的前國代陳鏡仁、執行長陳鏡村長子陳志鴻得扛重擔。

耐斯1964創業先後推出「耐斯洗髮粉」、「569洗髮精」, 讓「566鳥溜溜」成為台灣女性美麗秀髮的代名詞。繼而「澎澎香浴乳」、「泡舒洗潔精」及「白鴿洗衣精」等接連成功上市，順利站上台灣沐浴乳、洗碗精、洗衣精市場第一名的龍頭寶座。

1990年耐斯與日本的新日本理化合作在台成立「台灣新日化公司」，生產天然洗劑原料及生質柴油, 行銷國際，1971跨業開發創辦愛之味食品公司；陳家10位兄弟姐妹，都恪遵父親「和為貴、孝為先」的遺訓，陳家七兄弟有三人曾在政壇官場任職 老大陳鏡潭博士曾任台師大理學院院長， 國北師校長及省府委員。