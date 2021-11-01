耐斯集團發動機、點子王 總裁陳哲芳病逝

耐斯集團總裁陳哲芳於10月31日晚間因急性心肌梗塞，在家中安詳辭世，享壽81歲。陳哲芳的家人讚美他是「耐斯集團的發動機、更是點子王」推動耐斯集團版圖不斷擴大，從食品、飯店、觀光跨足到金融業；陳哲芳在員工的眼中也是一位好老闆，非常關心員工家庭及健康；育有3子，在各領域都表現很出色。

陳哲芳的家族原籍雲林縣古坑鄉，早期曾出任國大代表、監察委員等職務，政商人脈綿密，從創業開始，他便結交許多好友；多年前因國票金經營權之戰，當時陳哲芳是處於劣勢，情勢並不樂觀，讓市場也發現陳哲芳在業界的好人緣及經營者的決心，就算當時情況很嚴峻，他還是不放棄，全省總動員，結果許多好友都悄悄的幫助他，讓市場見識到耐斯集團的實力。

耐斯集團的員工對於大家長突然離世，都很捨不得。愛之味（1217）的資深員工表示，「總裁陳哲芳對於產品研發都充滿活力與創意，像愛之味熱銷的產品紅番茄、燕麥奶、麥仔茶都是出於他的創意。對於員工非常重視道德操守，私下和員工相處很少過問公事，最關心家庭及員工健康。

耐斯集團總裁陳哲芳育有3子，3兄弟從小就很少讓父親擔心，唸書時期都是高材生、學成回國後，也陸續進入家族事業，陳哲芳早在2018年前就陸續交棒；3兄弟也很爭氣，將父親打下的江山擴大去經營，在金融、科技及食品領域表現出色，也因為三兄弟事業有成，各有一片天，家族事業早就完成交棒，也已結婚成家，讓陳哲芳很放心。

大兒子陳冠舟是英國倫敦政經學院經濟碩士，接下父親開闢的金而融版圖，一度被被稱為業界最年輕的金控副總。老二陳冠如大學在美國卡內基美隆大學讀工業管理，這學校在AI科技領域是相當有名氣，拿下雷虎經營權後，積極開發的智能機器人產品。

老么陳冠翰，擁有美國康乃爾大學財務工程碩士、食品工程博士學位，專精的領域就是食品安全及生技，和愛之味食品所需的專業相契合，現在也是愛之味的董事長，現在愛之味長期專注於抗氧化，預防文明病等預防醫學的研究與開發，推出純濃燕麥奶等產品，並且著重發展生物科技，全力發展提昇人類生命科學的保健食品。