房價突暴漲？ 網查「內政部數據」驚：發生什麼事了

中央屢次商議打房政策，想幫國人紓解買房困境，但內政部最近公布今年房價指數，第二季與第三季的「可能成交指數」數據卻突然45度角直線上升，讓發現的網友驚嘆「怎麼突然房價就暴漲了？」

該名網友在PTT以「最近房價突然暴漲，是發生什麼事了？」發文，當自己上網查內政部最近公布的今年房價指數，看見第三季突然上漲，激動形容「第三季突然整個暴漲，漲到誇張、漲到飛天」，也想知道理由「最近有發生什麼大事嗎？」，他猜測是否因為是疫情趨緩，不過疫情嚴重時房價也是漲，「漲成這樣差一季買房的人直接虧好幾百萬了吧」。

2021年第一季至第三季全國房價「可能成交指數」。圖／取自內政部不動產資訊平台

內政部的不動產資訊平台「住宅統計區」提供民眾查詢「可能成交指數」，圖表數據可見全國從2021年第一季至第三季的指標，最後一季呈現45度角直線上升「127.30攀至134.69」。

另外，查詢同期「經濟成長率」指標，明顯呈現死亡交叉「9.27%跌至3.31%」。

2021年第一季至第三季全國「經濟成長率」。圖／取自內政部不動產資訊平台

網友紛紛酸「房市三箭射到囉，到民眾頭上就是了」、「政府還說物價沒漲，人一生花費最多的東西漲那麼多」，有人議論「我家隔壁預售屋蓋好直接加兩百賣」、「當年SARS後也是漲，沒有墜崖（下跌）」，也有人猜測原因「房地合一2.0直接轉嫁下一手」、「通膨啊～不漲房價就會漲物價了」、「本來預期會因為疫情下跌的買盤沒顧慮了」。