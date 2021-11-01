農產加值打樣中心中區聯盟成立 助攻農產加工

國立中興大學為配合農委會初級加工場政策，協助農民運用在地農產品，今（1）日與農業試驗所、苗栗區農業改良場、台中區農業改良場及茶業改良場等5個單位簽約結盟，攜手共同成立「農產加值打樣中心中區聯盟」。

展望未來，聯盟將在設備、技術、人才培訓等面向加強資源共享及交流合作，全面提升農產加工整合升級服務品質。

聯盟簽約典禮上，黑松企業董事長張斌堂為感念母校中興大學的啟蒙與教誨，特別捐贈超過百萬的醱酵設備給興大農資學院食品加工廠，幫助學子接軌產業，也期待未來在農產品、食品生技的加工有更多研發能量。

農委會副主委黃金城表示，農委會去年3月正式頒布「農產初級加工場管理辦法」，解決以往農民取得食品工廠登記困難、建置成本昂貴、所生產的農產加工品無法追蹤及追溯等問題。

中興大學去年也建置農產加值打樣中心，藉由學校豐富的產學合作經驗，使農產加工整合服務體系注入更多輔導量能，加速農民邁入農業六級化產業。

黃金城說，今天透過興大整合中部打樣中心資源，希望深化中部各服務體系夥伴的合作，打造農業永續體系。未來東區、南區也將持續成立聯盟，全面提升農產加工整合服務的輔導量能，作為農民最強大的後盾。

中區聯盟成立後，5單位將強化農產品初級加工活動交流，包含參訪、農產品素材媒合會／座談會、技術成果、儀器設備共用、合作開發等，提供農產加工教育訓練與加值化人才培訓、檢測服務平台，服務農友農產加工品打樣及試量產測試等加值服務。

另外，也協助農民運用在地農產原物料，提供初級農產加工技術輔導及農友後續試量產等服務，更藉由聯盟間資源鏈結，將中區資源串接提供農友一站式服務，帶動農業轉型升級。

中興大學副校長黃振文表示，初級加工場的提升是農委會重要政策，這次活動期待能結合中部的量能，加上學校農學院的能量共同來支持，協助農友從事特色農產加工和創新產品開發。

而農產加工整合服務中心主要協助農業生產者包裝規劃設計，透過包裝設計的加持，再次提高農產加工品的價值。