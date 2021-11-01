愛之味創辦人陳哲芳31日因急性心肌梗塞辭世 享壽81歲

國內老字號食品廠愛之味（1217）創辦人陳哲芳，於10月31日晚間因急性心肌梗塞，在家中安詳辭世，享壽81歲，耐斯集團內部已經正式發出通知給員工，告知大家創辦人仙逝的訊息，至於相關的公祭場所則還沒有決定。

陳哲芳出生於1941年，創辦耐斯集團，「以豐富人們的生活為使命， 推出許多家喻戶曉的暢銷品牌， 耐斯旗下的商品， 成為人們日常生活的一部分」。耐斯集團從洗髮粉起家，改變國內民眾一塊肥皂從頭洗到腳使用習慣，1980年更推出台灣第一支沐浴乳，後來還進軍食品，大家耳熟能詳熟知的愛之味食品，還跨足生技、經營劍湖山及相關飯店事業更跨足金融業等。

陳哲芳被視為腦筋最靈活、眼光最銳利，事業版圖不斷擴大，陳哲芳開始主導集團跨足食品、觀光休閒、金融等產業，如愛之味、劍湖山世界、劍湖山王子飯店、國票金控（2889）等，大兒子陳冠舟主要管理金融相關布局，二兒子陳冠如則身雷虎科技董事長；2018年將愛之味董事長交棒給擁有食品工程博士學位么子陳冠翰。