Gogoro：10月掛牌數7851輛創一年來新高

Gogoro公布，10月Gogoro智慧電動機車掛牌數與訂單數都創下自去年10月以來的最高紀錄，達到掛牌7851輛、收單近萬張，市佔率回升到10.1%，再加上PBGN（Powered by Gogoro Network）電動機車合作夥伴的掛牌數1650輛，本月使用Gogoro Network智慧電池之電動機車總領牌輛數高達9501輛。

Gogoro表示，整體電動機車市場在疫情稍緩、振興券加溫、地方政府補助加碼的三重利多加持之下，掛牌數與市佔率同步大幅提升至自2020年以來的新高，再度超越萬輛規模，達到10910輛，市佔率亦提升至14.0%。

Gogoro指出，觀察電動機車今年的銷售狀況，除1、2月地方政府尚未公告相關補助辦法，消費者持續觀望而延滯購買意願，3月起買氣逐步回溫，即便第二季下旬受疫情與三級警戒影響稍降，自6月開始整體電動機車與Gogoro智慧電動機車的銷量皆雙雙爬升，7至10月各月掛牌數都較上月明顯增加，電動機車總掛牌數在9月突破9000輛後，本月更超越萬輛關卡，寫下22個月以來電動機車掛牌數新高點。

Gogoro表示，電動機車在10月的單月掛牌數能夠創下自去年10月以來的最高紀錄，也是受惠於國內疫情稍緩。Gogoro副總經理郭錦程指出，雖然全台灣仍維持在二級警戒，但疫情已在政府與民眾配合下獲得控制，五倍券起跑後，明顯提升民眾的消費信心及意願。

郭錦程也說，台北、新北與桃園等三大都會區全面啟動「電動機車加碼補助方案「，消費者在今年底前使用振興五倍券購車，最高可以享有32000元+3600元的車輛及資費加總優惠，再搭配Gogoro推出的各項優惠付款方案，現在就是購買電動機車的最佳時機。