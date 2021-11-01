快訊

病毒「自我毀滅」致日本疫情急降溫？ 羅一鈞分析原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高端攜手Vaxess開發貼片新冠疫苗 明年人體臨床試驗

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
國產高端疫苗。聯合報系資料照
國產高端疫苗。聯合報系資料照

高端疫苗攜手美國Vaxess Technologies開發全新的新冠肺炎貼片疫苗，目標最快在2022年將進行人體臨床試驗。

高端指出，Vaxess Technologies是一家致力於開發MIMIX微針智能緩釋貼片的創新生物技術公司，2020年起與高端合作研發，Vaxess提供新型MIMIX™ 微針智能緩釋貼片系統，搭配高端生產的新冠疫苗抗原，開發全新的新冠肺炎貼片疫苗。

高端指出，MIMIX™平台具有微針智能緩釋貼片的獨特優勢，來誘發更強大、更持久的免疫反應，以提供更容易儲存、使用的新世代新冠疫苗，本項合作開發案已在動物模型上呈現良好的安全性及免疫生成性。

Vaxess首席執行官Michael Schrader表示，在麻州建立的先導GMP工廠上周已正式啟用，可生產候選藥品的MIMIX™貼片試驗用藥，包含新冠肺炎疫苗貼片，目標在未來一年內可開始進行第一期人體臨床試驗。

高端疫苗總經理陳燦堅則表示，「我們期待盡快與Vaxess成功開發兼具新穎的新冠疫苗接種技術，讓民眾可以更方便地完成疫苗接種，以協助全世界對抗新冠肺炎疫情。」

疫苗 高端疫苗

延伸閱讀

影／美捐150萬劑莫德納疫苗 陳時中代表政府感謝

COVID-19疫苗接種逾2487萬劑 涵蓋率73.47%

高端新冠病毒貼片疫苗合作公司 美國GMP廠上周啟用

影／假投顧公司賣疫苗、防疫概念股 謊稱短期興櫃吸金5億

相關新聞

高端攜手Vaxess開發貼片新冠疫苗 明年人體臨床試驗

高端疫苗攜手美國Vaxess Technologies開發全新的新冠肺炎貼片疫苗，目標最快在2022年將進行人體臨床試驗...

Gogoro：10月掛牌數7851輛創一年來新高

Gogoro公布，10月Gogoro智慧電動機車掛牌數與訂單數都創下自去年10月以來的最高紀錄，達到掛牌7851輛、收單...

星宇航空募150名座艙組員 規劃明年第二季可飛

星宇航空配合機隊成長及航線擴張規劃，今天宣布再度招募座艙長儲備人力及具國際航空經驗的客艙組員，報名時間為即日起至2021...

新莊頭前重劃區房價跳漲 推案成交站上六字頭

實價顯示，先前一直在三、四字頭的新莊頭前重劃區，今年推案快速調漲，其中陸江蒔莊、長虹park32實價揭露都站上5字頭，「...

不畏疫情衝擊！星宇航空即日起招募客艙組員

星宇航空配合機隊成長及航線擴張規劃，今（1）日宣布再度展開座艙長儲備人力及具國際航空經驗之客艙組員招募計畫，報名時間為即...

中華車推出三開式貨車車型 瞄準商用車市場大餅

中華車（2204）持續搶商用車市場大餅ZINGER P/U於今天起推出三開式貨車車型，提供車主更實用、更舒適及上下貨方便...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。