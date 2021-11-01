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新加坡CIX完成首宗高品質碳權交易 每噸8美元

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

由星展集團、新加坡交易所及淡馬錫等單位合資成立，位於新加坡的全球碳權交易平台Climate Impact X（CIX），宣布完成首件高品質碳權交易。該筆交易成功自8個多元自然氣候解決方案（natural climate solutionsNCS）中，結算出17000個單位的碳權，每噸價格為8美元。

這些自然氣候解決方案遍及非洲、亞洲及拉丁美洲，內容包含造林及避免砍伐森林等相關計畫，旨在達成有效的碳封存（carbon sequestration）、支持生物多樣性、促進在地社區社會及經濟發展等目標。

星展集團執行總裁高博德表示，該筆交易說明有碳權交易需求的買方和賣方，都希望能透過一個具公信力的市場機制進行交易，且證明這樣的高品質碳權交易不僅能實際運作，更具有實際價值。我們相信，該筆交易將是邁入自願性碳權交易市場的重要里程碑。

Climate Impact X代理執行長Mikkel Larsen指出，我們很高興能從這筆交易中看見各界的支持，無論是買方還是賣方，都對高品質碳權及自然氣候解決方案展現熱情和信念。全球人類必須對自然環境保育採取行動，且刻不容緩。

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