倍利科技與新竹臺大分院 攜手推動精準智慧醫療

倍利科技與新竹臺大分院簽訂「精準智慧醫療合作備忘錄」，雙方除將以AI創新科技輔助肺部小結節判讀，讓早期肺癌無所遁形外，並將共同朝向更多影像AI研發。新竹臺大分院將導入倍利科技的「肺部影像輔助判讀軟體」智慧醫療平台，透過AI模型與資訊共用平台來輔助專業醫師，加快肺部結節判讀速度並減少失誤，提供民眾更精準及高效能的臨床醫療服務。

倍利科技林坤禧董事長表示：「我們結合深度學習與機器學習技術，並將此技術應用在先進醫療與半導體智慧製造，以跨平台整合技術，提供一系列高精確度、高整合性的智慧影像服務。倍利科技憑藉在影像處理與AI技術的深厚底蘊，以傳統影像演算法為基礎，加上國內外10多項影像處理發明專利，將持續在影像辨識、深度學習與機器學習上研發精進技術，為我們的客戶提供高品質的先端智慧化解決方案，有效降低成本，更具競爭優勢。」

根據統計，過去30年來國民吸菸率下降6成，但肺癌近年來卻成為頭號奪命腫瘤，發生人數從2944人暴增至1萬5345人，足足增加4倍多，當中70％女性肺癌成因不明。

國內胸腔內科權威暨新竹臺大分院院長余忠仁教授表示：「肺癌死亡率與罹病率逐年攀升，總死亡數躍居國人十大癌症死亡原因之首位。然而肺癌的早期症狀不明顯，許多人直到症狀明顯，才確診出肺癌，通常已是第三、四期，錯過了最佳治療時機，若能早期發現，治癒率可達七成以上。臨床上，透過低劑量胸部電腦斷層（LDCT）影像檢查，可發現小於1公分的細微病灶，及早治療，預後很好。此次，本院將AI技術應用於醫療檢測，結合『倍利肺部影像輔助判讀軟體』智慧醫療平台，運算並標記肺結節，進一步探討肺癌、肺結節與胸部電腦斷層影像之相關性，增加診斷與預測之敏感度與正確性。在國人肺癌防治史上邁向重要里程碑。」

新竹臺大分院智慧醫療創新中心負責人譚慶鼎副院長表示：「2019-2026年全球AI醫療影像的年複合成長率（CAGR）將達36.9%，大量的影像分析需求是現今醫療診斷中的常態，使用AI可以輔助從繁瑣的工作中找出重點影像，藉由人機協作可以提升診療的效率與安全；此次合作主要專注在疾病偵測、病灶標記及立體影像結合MR （混合實境）等三大方向，期能提供更精準化的醫療照護服務。」