拓展疫後商機 北市府攜手會展業者參加ITB Asia

台北市政府於今年10月25日至29日攜手君品酒店、大倉久和大飯店、大通旅行社及天天旅行社等四家國內業者，並聯合經濟部國際貿易局MEET TAIWAN計畫，組成MICE推廣團，共同參加「2021年亞洲國際旅遊展（ITB Asia）」線上展。

ITB Asia展覽期間計促成台北市業者66場洽談，向來自菲律賓、越南、新加坡、馬來西亞、波蘭、印度、印尼等國買主介紹台北市會展優勢。目前已洽談到有印度Golden Tours公司及菲律賓Roam International Travel and Tours公司等買家對於疫情後來台北市辦理會展活動表達強烈意願。

為布局疫後會展商機，台北市政府2021年度積極參加海外MICE展，迄今已參加「國際會獎旅遊博覽會（IT&CMC）」線上展、「亞洲國際會議暨獎勵旅遊博覽會（IT&CMA）」線上展、本次「2021年亞洲國際旅遊展（ITB Asia）」線上展，三場線上展共計贊助14家台北市會展業者共同參展，促成257場洽談，舉辦七場次品牌推介會，並結合政府與民間力量，運用公私協力之綜效，共同行銷推廣台北市會展產業。

亞洲國際旅遊展(ITB Asia)由世界著名展覽公司德國柏林展覽公司主辦，每年於新加坡舉行，為世界著名展覽品牌ITB旗下系列展會，是亞洲規模最大、影響力最強的專業旅展之一。參與本次旅展盼能發揮中央結合地方資源效益，合作協助國內業者爭取疫後商機。