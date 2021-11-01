快訊

疫情下就學貸款可加貸生活費 每學期最高4萬元

7旬阿公搏命槍戰…日本黑道早年輕鬆賺上億 如今老又窮

拓展疫後商機 北市府攜手會展業者參加ITB Asia

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
北市政府於今年10月25日至29日攜手君品酒店、大倉久和大飯店、大通旅行社及天天旅行社等四家國內業者，並聯合經濟部國際貿易局MEET TAIWAN計畫，組成MICE推廣團，共同參加「2021年亞洲國際旅遊展（ITB Asia）」線上展。 圖/北市觀傳局提供
北市政府於今年10月25日至29日攜手君品酒店、大倉久和大飯店、大通旅行社及天天旅行社等四家國內業者，並聯合經濟部國際貿易局MEET TAIWAN計畫，組成MICE推廣團，共同參加「2021年亞洲國際旅遊展（ITB Asia）」線上展。 圖/北市觀傳局提供

台北市政府於今年10月25日至29日攜手君品酒店、大倉久和大飯店、大通旅行社及天天旅行社等四家國內業者，並聯合經濟部國際貿易局MEET TAIWAN計畫，組成MICE推廣團，共同參加「2021年亞洲國際旅遊展（ITB Asia）」線上展。

ITB Asia展覽期間計促成台北市業者66場洽談，向來自菲律賓、越南、新加坡、馬來西亞、波蘭、印度、印尼等國買主介紹台北市會展優勢。目前已洽談到有印度Golden Tours公司及菲律賓Roam International Travel and Tours公司等買家對於疫情後來台北市辦理會展活動表達強烈意願。

為布局疫後會展商機，台北市政府2021年度積極參加海外MICE展，迄今已參加「國際會獎旅遊博覽會（IT&CMC）」線上展、「亞洲國際會議暨獎勵旅遊博覽會（IT&CMA）」線上展、本次「2021年亞洲國際旅遊展（ITB Asia）」線上展，三場線上展共計贊助14家台北市會展業者共同參展，促成257場洽談，舉辦七場次品牌推介會，並結合政府與民間力量，運用公私協力之綜效，共同行銷推廣台北市會展產業。

亞洲國際旅遊展(ITB Asia)由世界著名展覽公司德國柏林展覽公司主辦，每年於新加坡舉行，為世界著名展覽品牌ITB旗下系列展會，是亞洲規模最大、影響力最強的專業旅展之一。參與本次旅展盼能發揮中央結合地方資源效益，合作協助國內業者爭取疫後商機。

旅展 新加坡 菲律賓

延伸閱讀

用類針灸滾輪流血北市府要查 代言醫喊冤：力道要適度

北市府：大巨蛋權利金擬採營業收入一定比例計收

電動機車免費停車制度不一 北市：跨局處溝通

捷運站隨時打疫苗？蔡炳坤：若中央需要北市可規畫

相關新聞

一表出現多個+++ 學者：房市已熱到爆

新建案指標－國泰房地產指數發布最新調查，協同主持人、房產學者章定煊指出，第3季全國房價指數不只上升4.05％，旁邊還出現...

旺季利多可期 搶先布局富邦基因免疫生技

由於週期性影響，觀察『NYSE FactSet全球基因免疫生技指數』過去6年的11月份，平均月報酬為9.4%，高於其他月...

投資生醫／張雍川：十年爆發力 勝科技股

新冠肺炎疫情改變全世界，國泰投信總經理張雍川指出，三大生技醫療投資主軸「疫苗、基因、再生」是現在和未來全世界所關注的重要...

投資生醫／陳華鍵：精準醫療 磁吸聰明錢

生技產業五花八門，但聰明錢已悄悄看上「精準醫療」領域，例如專責「數據產生」的美國生技公司iIIumina，拜近二年股價飆...

投資生醫／盧燕俐：定期定額 小資族優選

生技醫療產業蓬勃發展，理財專家盧燕俐認為，布局生技ETF有著交易成本低、進入門檻低等四大優勢，尤其適合理財新鮮人開啟投資...

投資生醫／游日傑：新上市ETF 擁三優勢

「只要活得夠久，就有可能得到癌症」。針對即將在11月1日起募集、創原型ETF最低發行價格10元的「國泰基因免疫革命ETF...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。