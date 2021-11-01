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萬芳商圈「醫護感謝祭」登場 街口幣、口罩等你抽

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
「結帳No touch 疫起護健康」合作店家名單
「結帳No touch 疫起護健康」合作店家名單

為感謝防疫前線的醫護人員與活絡疫情後商機，台北市商業處輔導台北市萬芳商圈發展協會於醫生節當月自主辦理「醫護感謝祭」活動，即日起至2021年11月30日止，於合作店家使用街口支付消費滿200元即可享街口點數抽獎機會乙次，共250個中獎名額，消費金額越多可累積越多抽獎次數，最大獎可獲得街口幣800點。此外，下載「萬芳智慧生活圈2.0」APP且出示任一筆數位支付消費畫面，即可至興得里辦公處兌換「萬芳啄木鳥吉祥物口罩」乙份，數量有限，換完為止！邀請民眾一起體驗萬芳智慧生活圈與數位支付結帳No touch。

北市商業處表示，萬芳商圈緊鄰捷運萬芳醫院站，周邊設有中國科技大學、台灣警察專科學校、萬芳醫院等文教機構及醫療院所，商圈內以醫療、文教及一般餐飲、零售店家居多。為協助萬芳商圈形塑商圈特色形象，輔導萬芳商圈打造「萬芳啄木鳥」吉祥物，以啄木鳥之樹醫生寓意，象徵醫護人員守護萬芳商圈之意，並透過吉祥物口罩與LINE貼圖等一系列周邊商品，加深民眾對萬芳商圈之特色印象。

北市萬芳商圈發展協會曾瑞城理事長表示，萬芳商圈是文教機構、醫療院所匯集而成地區型與校園型之綜合型商圈，商圈巷弄裡開設許多大學生喜愛的特色美食店家。今年因應後疫情時代，協會積極輔導商圈店家導入數位支付，推出「結帳No touch疫起護健康」及「就愛萬芳智慧生活圈」活動，攜手打造零接觸支付消費模式，期望打造安全消費環境，減輕萬芳醫院醫護防疫負擔。

更多活動資訊歡迎至「中國科技大學&萬芳智慧生活圈」臉書粉絲團及「台北市商業處－我是商Ya人」臉書粉絲團查詢。

萬芳醫院 醫護人員 疫情

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