快訊

青少年第二劑BNT喊卡「改成人先打」 三因素納入考量　

本土連6日+0！今增6例境外移入 1美國入境女突破性感染

晶鑽生醫、維格醫美簽採購意向書年底前出貨線雕線材

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
晶鑽生醫總經理謝佳憲（右）與維格醫美董事長林銘德簽訂合作意向書。晶鑽生醫／提供
晶鑽生醫總經理謝佳憲（右）與維格醫美董事長林銘德簽訂合作意向書。晶鑽生醫／提供

晶鑽生醫（6815）今（31）日宣布，與維格醫美集團簽訂合作意向書，維格醫美將向晶鑽生醫採購全新上市醫材品項，首批訂單最快可於年底前出貨，相關細節將另行協議簽訂合約。

根據意向書，雙方約定的採購醫材品項，包括提美拉全品項線雕線材、以及寇斯特優緹偲音波探頭。其中，「提美拉」是國內第一、也是唯一利用自主技術開發並取得衛福部食藥署（TFDA）第二等級醫療器材許可證之線材。晶鑽今年再獲TFDA同意核准新增醫材規格並延長保存期限，陸續推出「寶寶線」、「鳳凰線」二項新品，搭配既有的「玫瑰線」，全產品線正式到位，大幅提升臨床應用的廣度與深度。

維格醫美董事長林銘德表示，國內目前有五款合法的線雕線材，晶鑽生醫的「提美拉」是唯一由台灣自主研發與製造的品牌，在安全性、生物相容性、恢復期與副作用等，皆超越現有的進口產品，且自「玫瑰線」上市二年來頗獲好評，如今全產品線就位，市場接受度可望持續提高。此外，晶鑽生醫獨家代理全台唯一的「寇斯特優緹偲第三代超音波探頭」，與其達成合作協議，不僅一次滿足消費者從臉部到身體的抗衰老醫美需求，更創造差異化，是雙贏策略。

晶鑽生醫總經理謝佳憲表示，本次合作，是對公司專業技術與產品策略的肯定，也將打破業界長期依賴進口線雕線材的局面，透過維格醫美在全台擁有17家醫美連鎖診所的規模優勢，強強聯手，有助擴大「提美拉」的市場滲透率，同步帶動晶鑽生醫的營收與獲利重返成長軌道。未來晶鑽生醫將陸續攜手國內優質醫美診所，推動台灣醫美關鍵材料自主化風潮，提升產業整體競爭力水平，持續朝成為醫美上游材料供應大廠目標邁進。

醫美 醫材 食藥署

延伸閱讀

韓家軍出征2022市議員選戰 白喬茵發文露玄機

Intel將擴大推廣Thunderbolt技術 帶動更少線材連接的使用便利性

沈建宏被爆服役期間賺外快當醫美CEO 親發3點聲明澄清

周杰倫怒了！提告中國企業「4個月開庭9次」　網一面倒挺到底

相關新聞

高流招商滯緩？高市府：產業聚落成形 估疫後商機爆發

高雄流行音樂中心今天正式啟用開幕，蔡英文總統將南下主持。外界質疑招商進度太落後，高雄市文化局表示，上半年度整體產業受疫情...

台中農業區工廠約2萬間 市府已輔導納管3844家

特定工廠登記制度自去年3月20日起實施，台中市經發局訂「全面納管、就地輔導」目標，實施以來到今年10月下旬止，已受理51...

擁有非自住屋 增至48萬人

政府緊盯囤房大戶，財政部近期也配合立法院要求，逐步公布近年來「囤房」情形，統計至2020年底，全台共有48.2萬人擁有非...

六都餘屋 新北1.4萬宅最多

新建餘屋是觀察房市賣壓的指標之一，根據內政部最新公布的2020年第4季新建餘屋統計，六都中餘屋數量最多者為新北市的1.4...

全台空屋率 降至10%以下

台灣的空屋有多少？根據內政部最新統計，去年下半年低度用電住宅（俗稱空屋）情形，全台共約88萬2,634宅空屋，空屋率為9...

產業追蹤／星國衝數位轉型 加速度

新加坡受疫情影響，出口衰退嚴重，但政府沒有退縮，還加緊腳步推動全產業數位轉型；鑑於國土面積狹小、企業設廠空間有限，新加坡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。