台中農業區工廠約2萬間 市府已輔導納管3844家

特定工廠登記制度自去年3月20日起實施，台中市經發局訂「全面納管、就地輔導」目標，實施以來到今年10月下旬止，已受理5114件，核准3844件。主要集中在潭雅神、大平霧及烏日等地區，產業類別以金屬製品製造業、機械設備製造業為主。

台中市有近2萬家於2016年以前在農業區設立的特定工廠，政府開放2年內申請納管，3年內提出工廠改善計畫、10年內完成第一階段的改善，可取得「特定工廠登記」。20年內（2040年3月19日）完成建築、土地的合法化，否則特定工廠登記將會失效。

經發局表示，今年到10月22日止，台中市輔導臨時登記工廠申請特定工廠登記計1793件，已核准1725件，核准率96.2%。其中有10家特定工廠已依「特定工廠申請特定目的事業用地變更辦法」提送用地計畫，邁向合法化的最後一哩路。

其中，寶嘉誠工業股份有限公司董事長吳銘禧表示，公司成立於1990年，專門生產專用機及油壓分割盤，各大工具機廠重要協力廠商。早期因烏日溪南地區產業發展密集且交通便捷，加上工業用地供不應求，選擇現址設廠，後來工廠管理輔導法修法，提供合法經營機會，即積極進行。

吳銘禧表示，去年取得特定工廠登記後，得知能以特定工廠資格辦理用地變更，郵提出申請，期間遭遇申辦法規疑義、建築物合法化、隔離綠帶或設施配置、廠房須拆除或內部配置更改等，須在短時間作業，市府協助加速轉型。

他指出，工廠管理輔導法修法能保留所屬區位優勢，公司合法後可擴大投資、提供就業機會。

經發局表示，特定工廠合法化最後一步「用地計畫」，今年6月21日開始申請，呼籲目前已取得特定工廠登記業者，若符合位於非都市土地且廠地面積小於5公頃等條件，務必在期限內取得一般工廠登記。

據了解，目前台中市代辦納管收費行情不一，費用差異取決於業者土地複雜度、本身條件、辦理時間等因素，並視業者與代辦業者委託契約範圍而定，市府提醒企業主委託代辦申請前，應審慎多方比價、瞭解代辦業者專業度及過往實績，避免資訊不對稱，產生誤解。