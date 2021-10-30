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全國楓康超市上架 「彰化優鮮楓康購」滿百點數5倍送

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
彰化優鮮即日起在楓康超市43家門市上架，並設立「彰化優鮮」專區。記者宋健生/攝影
彰化優鮮即日起在楓康超市43家門市上架，並設立「彰化優鮮」專區。記者宋健生/攝影

「彰化優鮮」產品再增新通路，在彰化縣長王惠美強力牽線下，彰化優鮮即日起至12月2日於楓康超市43家門市上架，並設立「彰化優鮮」專區。

彰化縣政府今(30)日於楓康超市台中青海店舉辦「彰化優鮮楓康購」上架發表會，興農集團楓康超市總經理楊忠信等人與會。

王惠美表示，此次彰化縣政府與楓康超市合作，於楓康實體門市上架彰化優鮮產品並成立專區，搭配滿百點數5倍送活動，使用振興券更提高至15倍，歡迎大家買好買滿，來品嚐彰化優良農特產品，更能獲得滿滿的點數回饋。

王惠美指出，楓康長期與縣府配合合作，包括健康豬等，這次再把彰化好的東西與大家分享，包括米、水果、蔬菜、醬油、羊奶、蛋、咖啡等，琳瑯滿目。

彰化是農業大縣，有260個品項符合彰化優鮮，這是經過縣府不斷地檢驗，且符合三章一Q的品質保證，才有「彰化優鮮」品牌認證，讓大家吃得放心、健康又安全，期望明年彰化優鮮認證的品項能夠倍數成長，提供大家更多品項選擇。

「彰化很有料，只是過去太低調」，王惠美說，這次帶來的20多項產品都非常有料，如壽米屋，連六、七十歲種田的阿伯都需要上一定的課程，農田必須經過檢測，生產出來的米才能夠提供給大家，歡迎大家來搶購。

買彰化優鮮產品加上使用振興券消費，就有15倍的集點量，原本買100元可集3點，如果買彰化優鮮產品就有15點，再加上使用振興券消費，合計就有45點，買到賺到。

楊忠信表示，他是彰化溪湖人，以身為彰化縣民感到非常幸福，因為王縣長非常勤勞，利用假日休息時間，仍然在為縣民拚經濟促銷農產品，就像王縣長所說的，「彰化優鮮」的產品眾多，將彰化的好物推廣行銷給大家，讓大家一起共享彰化的好物。

在楓康超市內，彰化縣生產的產品超過150餘品項，年營業額已逾2.5億元，在經過楓康超市150餘項檢驗安全無虞後才會上架，其產品品質請大家放心購買。今天新加入的有20個品項，常溫、低溫區都有「彰化優鮮」的產品。

楊忠信說，加入楓康超市Line團購，可以享受很多好康的優惠，加入「楓康行動GO」APP網路購物可以分批、跨店取貨，也可以轉贈好友，即日起至12月2日於楓康超市購買「彰化優鮮」產品滿百元點數5倍送。

今天與會人員還有楓康超市部主管林明圖、生鮮產品處經理王忠惠、商品處長張俊卿、縣府農業處長邱奕志、彰化縣農會總幹事張建豐、花壇鄉農會供銷部主任楊俊良、壽米屋行銷總經理陳肇浩、蘑菇部落行銷經理楊詠晴。

以及社頭泉昌醬油工廠總經理陳谷益、大城甘藷合作社主席陳啟峰、福華畜牧場總經理吳鴻基、台盛農場執行長詹雅婷、御品園總經理陳郁雄、咖啡張執行長張智閔、羊舍鮮羊乳執行長楊仁豪及各級民意代表與地方仕紳等。

楓康超市 振興券

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