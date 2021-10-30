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TOYOTA首款全新電動休旅車「bZ4X」今天亮相

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
TOYOTA首款全新電動車休旅車bZ4X正式亮相。TOYOTA官網截圖
TOYOTA首款全新電動車休旅車bZ4X正式亮相。TOYOTA官網截圖

TOYOTA首款全新電動車休旅車「bZ4X」正式亮相，TOYOTA為了積極朝全球碳中和目標邁進，持續布局能源車目標，今天正式發表全民期待已久的全新「bZ」電動車系。

日本的豐田汽車之前已經宣告將在2025年以前推出15款電池電動車(BEV)，今年東奧車輛贊助讓大家看到TOYOTA在電動車最紮實的產業布局。今天正式發表的「bZ」電動車系，首款TOYOTA「bZ4X」純電休旅車問世。

TOYOTA的代理商和泰車表示，電動車休旅車「bZ」車系以「Beyond zero 」命名，希望為消費者提供超越「Zero Emission」的價值，促進環境永續發展，這個車有未來感的外觀，帥氣的內裝跟超巨大的螢幕。至於消費者最關心什麼時候在台灣推出?「敬請期待」

TOYOTA是奧運全球贊助商，這兩款電動車「e-Palette」及「LQ」在東奧出盡風頭，TOYOTA這次奧運提供全車隊90％都是電動車，展現新能源車的未來趨勢，「START YOUR IMPOSSIBLE」讓全球看到國際車廠為人類提供未來智能移動的承諾。

隨著TOYOTA全力發展電動車，國內不少業者是TOYOTA重要零組件供應鏈伙伴，策略成形後代表著即將迎接新商機，能源車的混合動力傳動系統產品，例如馬達和電力電子產品，引擎和變速箱技術改變，商機都非常龐大。

TOYOTA今天正式發表的「bZ」電動車系，首款純電休旅車bZ4X亮相。TOYOTA官網截圖
TOYOTA今天正式發表的「bZ」電動車系，首款純電休旅車bZ4X亮相。TOYOTA官網截圖

電動車 新能源車 休旅車

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