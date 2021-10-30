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台灣塔BOT、水湳經貿園區招商 投資人憂營建成本上漲

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
國內疫情趨緩，台中市經發局昨天舉辦招商說明會，含北屯區市31BOT案、台灣智慧營運塔BOT案，吸引近30家業者，投資人關心投標資格、權利金分期繳納、租金漲幅上限等問題。圖／台中市經發局提供
國內疫情趨緩，台中市經發局昨天舉辦招商說明會，含北屯區市31BOT案、台灣智慧營運塔BOT案，吸引近30家業者，投資人關心投標資格、權利金分期繳納、租金漲幅上限等問題。圖／台中市經發局提供

國內疫情趨緩，台中市經發局昨天舉辦招商說明會針對北屯區市31BOT案、豐原區一心段1130地號、水湳經貿園區西屯區經貿段6、8地號、逢大段7、9地號、文商段86地號台灣智慧營運塔地塊等招商標的進行說明，吸引近30家業者。

這次招商說明會提供5個標的招商資訊，分別位於水湳經貿園區、北屯區14期重劃區及豐原區豐富專案，區位皆極具發展潛力。文商段86地號、經貿段6、8地號、逢大段7、9地號等3地塊在水湳經貿園區。「文商86」是台灣智慧營運塔，將以BOT模式，經貿段6、8地號及逢大段7、9地號則將以設定地上權模式引進民間資源。

經發局產業發展科長許瓊華說，經貿段6、8地號鄰近水湳國際會展中心，參考國外的會展中心規劃，這兩塊地希望一起招商做飯店或購物商城，但市府送地政局核定兩塊地招商權利金要投入72億元，另有自行的興建成本，業者反應，「現在大環境不理想，兩塊地能否拆開招商？一次投資成本太高，現在大環境不理想」。

另外，台灣智慧營運塔BOT案也有業者針對使用強度、可建築樓地板面積、容積率量體問題提問。業者認為，台灣塔BOT面積僅2點多公頃，若高度拉高，成本會變高。經發局解釋，因基地位於公139範圍與周邊中央公園、中台灣電影中心、綠美圖都是同一地號，要整體評估看投資效益。

經發局針對招商總結表示，近期因營建成本上漲、缺工、缺料，廠商最關心投標資格、權利金分期繳納、租金漲幅上限等問題，這部分會納入招商檢討，聽取廠商意見後，會滾動式修正招商條件。

這次招商說明會水湳經貿園區詢問度最高，廠商反應熱絡，也是市府的招商重點，這是台中最後一塊完整大面積開發地塊，但因是區段徵收的土地，辦完說明會後，公告招商會還須一段時間。

張峯源說，「北屯市31」受到高度關注，這塊位於11期重劃區的公有市場用地，去年前3次招商都未成功，2020年11月第4次由「環球購物中心」經評定為「市31公有市場用地BOT案」之最優申請人，原本打算投資10億元，打造現代化市場與購物中心；沒想到受疫情衝擊，加上營建成本上漲等，投資人最後決定放棄議約，400萬保證金沒收。

「北屯市31」要打造新型態複合式商場，位於台中第一大區的北屯，緊鄰住宅林立、消費力道強勁的14期重劃區及崇德路商圈，周圍尚有洲際棒球場、台中巨蛋與漢神洲際購物中心，基地大小適中四面臨路，集市效果極佳，昨天已有潛在投資廠商有興趣。

豐原的「豐富專案」一心段1130地號坐落於豐原大道及中正路交會地帶，距豐原交流道僅5分鐘車程，交通極為便利，因周邊建設逐步完善受到投資者關注，結合預計2024年完工的豐原國民運動中心，這邊長久以來運動器材產業聚落優勢，有國道4號台中環線豐原潭子段交通優勢，發展前景看好，已有國際物流業者詢問。

經發局長張峯源說，「北屯市31」、「豐富專案一心段1130地」最快明年可開始招商，水湳經貿園區要花比較長時間進行建築量體設計、財務結構試算，市府檢討後要重新設定招商條件，最快3年內完成。

國內疫情趨緩，台中市經發局昨天舉辦招商說明會，含北屯區市31BOT案、台灣智慧營運塔BOT案，吸引近30家業者，投資人關心投標資格、權利金分期繳納、租金漲幅上限等問題。圖／台中市經發局提供
國內疫情趨緩，台中市經發局昨天舉辦招商說明會，含北屯區市31BOT案、台灣智慧營運塔BOT案，吸引近30家業者，投資人關心投標資格、權利金分期繳納、租金漲幅上限等問題。圖／台中市經發局提供
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