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台中吹起萬聖風 建商跟進搗蛋趣

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
總太地產在「心之所向」接待中心，規劃「總太社區頭家專區」。圖／業者提供
總太地產在「心之所向」接待中心，規劃「總太社區頭家專區」。圖／業者提供

隨著疫情警戒逐漸鬆綁，台中不僅百貨業要搶搭萬聖節「趴踢」感受歡樂派對的氣氛，建商也跟風舉辦活動，力求帶動賞屋人潮。

鄉林建設（5531）即在粉絲頁廣發英雄帖，舉辦萬聖節萌照募集抽獎活動，不論是不是住戶都可以上傳主題相關照片，展現個人風格及創意。

在台中北屯廍子重劃區造鎮的總太地產（3056），第一期「總太2020」今年已完成交屋，秉持著共學、共好、共享的理念，為了凝聚明年交屋的二期「總太聚作」住戶對社區向心力，也在萬聖節舉辦「萬聖節馬賽克創意鑲嵌趴」，邀請準住戶們一起來敲敲打打、拼貼專屬於自己的南瓜馬賽克藝術品，小朋友也能在社區裝扮要糖，大喊「Trick or Treat!」，感受萬聖節的甜蜜氛圍。

除了應對節日搶搭萬聖節潮流外，為了呼應心生活美學聚落理念，總太地產也在「心之所向」接待中心，特別規劃「總太社區頭家專區」多元互動平台，邀請住戶進駐參展，展現自己的專長或產品。

平台也邀請頭家在線上直播，10月會介紹兒童滑步車、羽球教學等內容，只要來賞屋並於臉書打卡、按讚加追蹤，就有機會抽到由兩大頭家「百客臨單車」、「無限羽球」提供的造型安全帽、造型車鈴、羽球專業指導課程等多項賞屋好禮。

萬聖節 羽球

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