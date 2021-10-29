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蝦皮分析東南亞疫後網購三趨勢 助台賣家掌握商機

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

台北市政府主辦的年度跨境電商盛會「2021台北跨境電商年會」上線，本次年會聚焦疫情後跨境的趨勢觀察，幫助跨境品牌賣家掌握未來商機。台灣及東南亞指標電商蝦皮購物首度參加。蝦皮購物資深總監梁日威以《跨境東南亞，航向電商新藍海》為題，公開東南亞疫後3大市場趨勢。

蝦皮購物發現，疫情對數位化的推動顯著，長期宅家也讓東南亞消費者生活習慣轉變，蝦皮購物發現3大趨勢，將轉變為長期的消費行為，值得台灣跨境賣家關注。趨勢一是自煮風氣興起，經歷封城及疫情間外食的疑慮，東南亞消費者添購更多食材和廚房用具，在家用餐成為新常態。

趨勢二是更加重視居家環境，疫情間多數人都花費更多時間待在家，居家用途也從單純的休息，加上工作、娛樂等多用途，消費者也願意花更多心力打理居家環境。

趨勢三是培養新興趣取代出國旅行，疫情期間，消費者急需培養新興趣解悶，帶動馬來西亞及泰國園藝商品熱銷。

梁日威表示，蝦皮購物看好東南亞市場龐大的潛力，自2017年起積極協助台灣品牌新南向，目前已有超過3萬個跨境賣家將優質商品銷售海外。期待對跨境有興趣的台灣賣家現在就開始啟動，攜手蝦皮購物航向東南亞電商新藍海。

東南亞擁有超過6億人口，人口總額僅次於中國及印度，且根據Google-Temasek-Bain註一公布的東南亞電商報告，其中七成已經連上網路，2020年在疫情影響下更有高達4千萬新用戶加入網路世界，讓東南亞成為全球電商成長潛力最大的市場。蝦皮購物數據也發現，疫情不能出國下，以往喜好前往台灣觀光的東南亞消費者，將對台灣的熱愛往跨境網購轉移，帶動新加坡跨境食品類買氣在6月成長7倍，形成台灣品牌新南向的契機。

東南亞 跨境電商 疫情

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