嘉義新悅花園酒店宣布 推五倍券住房專案

搶攻城市深度旅遊市場商機，嘉義新悅花園酒店宣布推出「五倍券住房專案」，平日標準雙人客房持五倍券消費，標準雙人房升等為精緻家庭客房外，再搭贈千元住宿金等好禮，搭贈價值破萬元。

另外，慶祝「2021台灣設計展」在嘉義舉行，新悅花園酒店也推出在台灣設計節期間入住，平日雙人只要3,200元起，官網訂房搭配高鐵聯票65折日購車票優惠。

新悅花園酒店在疫情開始時，業績瞬間腰斬，住房率不到一成，隨著疫情逐步解封，目前假日住房率可以達到九成，平日也有五、六成，飯店樂觀預估，業績在第4季將會回到以往住房水準。

新悅花園酒店董事長蕭友信為台中名宅建商侑信建設負責人，著名建案有台中大里景觀宅「侑信觀邸」、台中霧峰未來科技宅「寓見未來」及嘉義大林飯店宅「花漾城市」等。

累積25年的建築技術及美學設計底蘊，集團以「言而有信‧以人為本」為理念，從選地、外觀、規劃、施工到售服，都以苛求完美的究極信念逐步落實，堅持透過設計美學，讓生活呈現無比的美好。

2016年蕭友信決定回到故鄉，投資興建新悅花園酒店，將這份在外打拚25年的情感，投注在人親土親的嘉義，回饋鄉里。

新悅花園酒店是雲嘉南唯一擁有千坪景觀花園、戶外夢幻旋轉木馬、寶貝賽車場、森林鐵路五分車、熊熊及阿里山鐵路3D立體牆的景觀親子飯店，榮獲2021年Tripadvior-Traveller’s Choice全台前25大飯店、2020年全台最美飯店。

新悅花園酒店總經理董長春說，飯店以城市森林為底蘊，從踏入大廳起，富有阿里山精神的台灣黑熊家族裝置藝術、竹崎鹿滿村的祈福鹿家族、以砂岩石創作出的阿里山神木及雲海造景等，將飯店化身藝術廊道，引領旅客體驗一場旅宿的人文之旅。

在客房方面，創作出175間風格迥異的高質感客房，以及全台獨一無二的花嫁房。另外，飯店還規劃有小菁英俱樂部、switch室提供多款桌遊租借，還有磨鼻子寵物旅館，讓0至99歲的旅客都可以沉浸在嘉義享受歡樂之旅。

粵式料理餐廳頤粵軒行政主廚羅國樑，精通各式經典粵菜料理，招牌料理有新悅櫻桃烤鴨、稻草西施牛、葡式手扒豬、羊肚菌花膠土雞煲湯，都是嘉義觀光旅遊必嚐料理。