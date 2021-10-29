嘉義市購物節11月1日登場 參加可抽百萬名車

備受矚目的「2021嘉義市購物節」將於11月1日正式開跑，活動持續到明年農曆春節2月6日止。嘉義市民剛領到熱騰騰的消費金2,000元紅包，就可以累積活動期間的發票，參加購物節抽VOLVO V60轎車的活動。

消費者只需憑11月1日起至明年2月6日間嘉義市店家所開立的發票或電子支付(限LINE Pay及台灣Pay)交易明細，加入「2021嘉義市購物節」LINE好友(ID請搜尋@wubuywubobi)登錄憑據資訊，就有機會把轎車大獎開回家。

嘉義市長黃敏惠、旅館公會理事長李素珍、不動產開發公會理事長呂冠衡及VOLVO汽車徐銘豐經理等人，今(29)日在耐斯王子大飯店共同為購物節揭開序幕。

黃敏惠宣布，為了鼓勵大家來嘉義市觀光消費，與旅宿業者共同攜手做主人，延續去年「住宿送600嘉遊金」的好康，由旅館出經費嘉惠所有來嘉義市住宿的旅客。

民眾在嘉義市購物節期間，入住特約旅館的活動專案房型，即可以在入住時領取600元嘉遊金。600元嘉遊金中包含300元住宿嘉遊金1張，可現抵房價；100元購物嘉遊金3張，可至購物節特約店家折抵消費。

同時串聯夜市、量販店、觀光工廠、百貨公司等商家推出多項優惠方案，將嘉義市打造成為購物遊戲場，更協助業者數位轉型，與露天拍賣平台合作，打造購物節線上專區，線上線下雙管大力促進嘉義市消費及觀光旅遊效益。

黃敏惠表示，市府在疫情後「拚經濟、顧民生、搶商機」，希望透過購物節的活動起跑，內容包括嘉遊金及抽汽機車等好康大放送，歡迎大家來嘉義市消費。

這次活動來自民間的資源非常多，特別提供頂級配備的VOLVO V.60轎車及10台Gogoro電動機車作為抽獎禮品，可以感受到嘉義濃濃的人情味。

在外地也可以透過露天拍賣，買到嘉義市專用區的禮品，更可以參與抽獎，外地人也有「嘉倍金」，希望透過這樣的活動，讓大家值回票價。

黃敏惠說，嘉義市振興活動一波接一波，除了去年大受好評的光織影舞，今年將於北香湖公園和KANO廣場雙主場舉辦之外，台灣設計展更將於12月24日至隔年1月2日在嘉義市登場；購物節也特別搭配推出咖啡甜點主題週活動。

市府也結合中央的振興五倍券，於11月15日起推出「滿千送百、嘉倍券」等多項方案，期盼豐富的活動與振興方案，創造出加倍的效益，吸引大家到嘉義市觀光消費。

去年嘉義市購物節創造出2.2億元商機，企業界也看好嘉義市的消費商機，富豪VOLVO汽車讓原本的活動抽獎汽車變大了，推出百萬名車V60成為嘉義市購物節最大獎項，嘉義市不動產公會也贊助10台GOGORO電動機車，價值超過60萬元。

購物節以遊戲形式包裝整個活動，將嘉義市打造成大型購物商城。只需要在嘉義市消費，拿到發票，不限單筆消費金額，加入購物節LINE好友登錄消費憑據(系統自11月1日啟用)，累積積分一元即1分參加嘉購王爭霸戰，拚升等領取專屬好禮。

積分最高者還可以獲得一只市值13萬元的高級精品包；除此之外滿500分即可抽汽車，每人最多有20次抽獎機會。

不僅如此，今年加碼推出電子支付專屬獎，在嘉義市使用LINEPay及台灣Pay消費的交易明細，也可以在專區登錄，還可以抽最新iPhone13。