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總獎金高達50萬 IFBB PRO健身工廠盃菁英賽開跑

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
健身工廠海報。照片／業者提供
健身工廠海報。照片／業者提供

疫情悶慌了的健身好手們，想要站上舞台、秀出鍛鍊許久身材的心聲，健身工廠聽到了！IFBB PRO聯盟是世界最具權威性的健美領域組織，由健身工廠獨家舉辦，IFBB PRO健身工廠盃菁英賽即將於11月1日中午12時開放報名與購票，祭出高達50萬的總獎金，希望吸引更多健美愛好者一同共襄盛舉。

IFBB PRO健身工廠盃菁英賽將於12月19日在高雄林皇宮盛大登場，11月1日中午12時開放觀眾購票，每筆訂單限購4張票；選手也於同一時間開放報名購票，只到12月1日中午12時想要站上國際級舞台的健美選手們，千萬要記得把握機會！

這一次健身工廠盃菁英賽，分為男子傳統健美、男子古典健美、男子健體以及女子比基尼四個項目，所有賽事均有青少年項目(23歲含以下，不分級) ，各項目又細分身高和體重量級，總獎金高達50萬，項目總冠軍可以得到新台幣5萬元，想要在健身舞台上大放異彩，歡迎好手來戰！

健身 新台幣 疫情

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