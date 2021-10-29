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聯聚建設暖捐物資 感謝員基防疫醫護人員

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
聯聚建設準備了1,400份貼心禮物，送給彰化員林基督教醫院。記者宋健生/攝影
聯聚建設準備了1,400份貼心禮物，送給彰化員林基督教醫院。記者宋健生/攝影

國內疫情雖維持二級警戒，但近日終於盼回「加零」，為感謝員林基督教醫院在疫情期間對大中部地區醫療的守護與付出，中部指標建設公司聯聚建設，特別準備了1,400份貼心禮物，象徵承裝對醫護滿滿的感謝心意，讓醫院工作人員倍感溫暖。

位於彰化員林的員基醫院，為大中部地區創下了許多第一，從創立之初即引入智慧醫療概念，獲海內外許多獎項認證，也因此吸引了許多優秀的醫護人才留在中台灣。

疫情期間，民眾交通移動特別不方便，員基這樣的地區型醫院即扮演重要角色，成為防堵疫情的重要據點，由點連成線形成醫療防護網，守護民眾的健康。

聯聚建設表示，大中部地區關係緊密連結，雖然聯聚公司位於台中市，但內部有不少成員來自彰化員林，因此對員林基督教醫院提供的醫療支持特別有感，也深感這些地區型醫院的努力，值得被更多人看到，因此特別準備千份貼心禮物，向院內所有工作人員表達謝意。

員林基督教醫院院長李國維，今日也特別致贈感謝函給聯聚。李國維表示，聯聚建設在疫情紓緩時，仍不忘堅守一線的醫護人員，為院內全體員工貼心準備貼心禮物，讓大家感受到聯聚挺醫護的心意，並表示聯聚對建築的用心和公益的投入，讓人印象深刻。

今年剛邁入六週年的員林基督教醫院，隸屬於中台灣歷史最悠久的彰化基督教醫院體系，雖然是地區醫院，卻是醫學中心規格，是全台灣第一家得到醫策會「全機構智慧醫院」評鑑的醫院。

員林基督教醫院成立的初衷，是為了回應在地的急重症醫療需求，彰化的大型醫院，都集中在北彰化，以致於南彰化、北雲林等地的急重症，都必須轉送，不但耗費掉救治的的黃金時間，還可能發生後送醫院已滿床的問題，為了讓市民免於轉診奔波，本著「病人不動，醫護人員動」的醫者心，創立員林基督教醫院。

員林基督教醫院在規劃之初，即引入智慧醫療基礎建設，超前部署，在疫情期間也派上了用場，因為員基利用生理訊號自動上傳網路系統，使隔離病人量測的體溫、血壓紀錄連接網路，數據會自動上傳，病人透過房內攝影機和護理人員直接溝通身體狀態，降低接觸的機會。

此外，全台最大醫療停機坪、全院無紙化介面、牙醫輕軌系統、手術室自動運輸機器人，公共區域自走式滅菌機器人，加護病房觸控式电子玻璃圍簾，為醫院省下25%耗電量的夜間儲冰節電系統等，這些智慧醫療的引用，讓員基成為享譽國內外的參訪重點醫院。

聯聚建設總經理王于娟表示，為了感謝深耕地方的員林基督教醫院，在疫情期間成為守護大中部地區的一份堅定力量，聯聚此次特別準備象徵感謝心意的禮品，希望讓所有工作人員感受到來自民間企業的支持。

聯聚建設稍早也曾以地標建築的暖心燈光，為台中加油、祈台中平安，獲得市長跟市民點讚。而在疫情終於迎來紓緩之際，也不忘讓醫護人員持續感受到支持。

醫護人員 疫情

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