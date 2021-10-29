買下家樂福？ 統一罕見出面回應

家樂福出售消息傳言多時，今（29）日有消息傳出，買家確定是統一，對此統一回應，當年法國家樂福來台投資，就與統一創辦人高清愿有協議，當法方明確要退出時，統一會買回股權，以協助對方退場。

在10月22日全聯宣布吃下大潤發之後，外界都在猜，同樣也傳出出售消息的家樂福，到底未來會花落誰家，今傳出買家確定就是統一。

今統一也罕見回應此事。統一表示，近期媒體報導家樂福的新聞「很熱鬧」，但事情相對簡單，沒這麼複雜，更沒有所謂「競爭問題」。

對統一來說，這就是單純家務事，因為34年前，統一創辦人高清愿，親自到法國家樂福創辦家族達成共識，而台灣家樂福，更是法國有史以來第一個投資台灣的公司，對台灣產業來說有非常大的意義。

高清愿為了鼓勵法國人來台灣，統一破例讓法方擔任大股東，統一指出，這種破例的股權結構，一直到今天為止，都是統一唯一的案例，當時雙方就有協議，當法方明確要退出的時候，統一會買回股權，以協助對方退場，繼續承擔責任。

統一指出，若真有此情境（家樂福出售）發生，「統一對這家企業的承諾，一定堅持到底，換言之，如果真的有此發展，統一會針對各種情況做思考，執行必須要步驟，要完成要做的承諾」。