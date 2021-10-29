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中國建經與中國開發 獲中華建築金石獎殊榮

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
中國開發資產管理股份有限公司獲得第29屆中華建築優良規劃設計類廠辦商場組金石首獎，副總統賴清德（中）、金石獎主任委員管碧玲（右）頒發獎項給公司代表資深副總謝慧瑛（左）。圖／中國建經提供
中國開發資產管理股份有限公司獲得第29屆中華建築優良規劃設計類廠辦商場組金石首獎，副總統賴清德（中）、金石獎主任委員管碧玲（右）頒發獎項給公司代表資深副總謝慧瑛（左）。圖／中國建經提供

中國建經公司指出，以「智慧共築 健康共生」為2021年主題的中華建築金石獎，日前由副總統賴清德、立法院院長游錫堃及多位行政部會首長，頒發給受到專業評委肯定的建築個案作品，中國建經高雄舊五福大樓更新案獲得都市更新組金石獎，而中國開發更是以內湖洲子街辦公大樓案，勇奪廠辦商場組金石首獎。

首次參選即勇奪廠辦商場組金石首獎的中國開發內湖案，位處洲子街科技工業區，佔地千坪，屬路線型商業圈，設計調性順應該區都市紋理，建築類型以「既體現本案的個性特點、又能與周遭地貌彼此間相互聯繫呼應」的原則，注重「從科技廠房建築中展現靈感、且維持與周邊建築的諧和感」。從作品呈現以簡約線條喚醒人們記憶中元素的抽象意念、取得與科技文化的關聯性，可見其努力表現與該區建築風格相關聯的工業科技元素，獲得產官學研評委評審為金石首獎，實至名歸。

賴副總統於致詞時除代表蔡英文總統恭喜每一位得獎人，亦表示為了避免高雄城中城火災這樣的不幸事件再度發生，最有效的方法是推動都市更新，共同解決台灣社會的老舊建築、居住安全的問題。金石獎主辦單位對於都市更新議題相當重視，深耕都更重建領域超過35載的中國建經，首度參選即以高雄舊五福大樓更新案獲得金石獎肯定。

舊五福大樓位於高雄市主要交通要道五福三路上，除地面層為公營行庫使用外，全棟幾已荒廢無法使用、可說是都市安全隱患。本案規劃的最大特點，除藉由中國建經專業公正角色依法提出解方、處理了複雜產權爭議及使用需求差異，其實真正重中之中是在「同時兼顧所有權人最大效益及分配之公平、且能於設計規劃上兼納並存」，這樣的兼容群體個體需求，也體現在整體規劃上。

為避免基地二側退縮造成維持主要鄰街面的商業活動延續之破壞，協調全體地主同意放棄申請開放空間獎勵，同時再行退縮人行步道，以創造優質都市環境。在車行動線上，也為了避免造成五福三路的破口，將停車場入口移至後側巷道，並與退縮空間整體規劃，提供優質的巷道空間。如此優異且極具指標性的都更規劃，於今（2021）年６月核定通過時獲得高雄市林欽榮副市長的盛讚。

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