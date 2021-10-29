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雋業建設推廣社區藝術營造 辦畫語陶創作展

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
雋業建設總經理鍾尹堂(左)邀請陳金旺(右)等藝術家辦展，期望與鄰里共融。記者宋健生/攝影
雋業建設總經理鍾尹堂(左)邀請陳金旺(右)等藝術家辦展，期望與鄰里共融。記者宋健生/攝影

台中為藝術文化盛行之都心，從市政單位至民間企業皆不遺餘力推行，台中品牌建商雋業建設致力推廣美學與生活的共融，將藝術文化導入社區營造，即日起至11月14日於大墩十四街「MY雋」建案社區店面空間，聯合三位藝術家舉辦「逸見空間·畫語陶創作展」，以藝術造福居民與鄰里。

此次創作展邀請的三位藝術家，包括劉哲志、陳金旺、許可昀老師，皆於藝術創作上受到肯定，實力不凡。

陶藝藝術家陳金旺老師被譽為台灣的「柴燒魔法師」，今年更摘下「葡萄牙Aveiro第15屆國際陶藝雙年展」之「榮耀獎」，擅於巧妙將銹蝕肌理與陶藝結合，展現溫潤與剛性並存的美感。

劉哲志老師為提卡美術的藝術總監，擅於運用西方油畫媒材，結合東方的水墨形式創作，作品多次受到肯定，舉凡大墩美展、玉山美展、台陽美展、全國美展、全國油畫展、台灣美展等皆獲優選以上成績，畫作廣受多方典藏。

劉哲志的優秀門生許可昀老師，此次也一同舉辦師生聯展，其作品的氣韻內涵備受肯定。

雋業建設總經理鍾尹堂表示，建築不只是水泥空間，更是承載生活文化的容器，好的地段與建築應將空間擅加活化，發揮價值，無論是藝術美學或是商業營運，都能對社區鄰里帶來美好生活的體驗。

位處黃金地段的「MY雋」建案今年完工落成，其店面空間的價值性甚高，鍾尹堂說，此次藉由藝術展覽的美意，期望能與鄰里共融，為社區創造友善美好的價值。

雋業建設推廣社區藝術營造，邀藝術家舉辦畫語陶創作展。記者宋健生/攝影
雋業建設推廣社區藝術營造，邀藝術家舉辦畫語陶創作展。記者宋健生/攝影

藝術家 建案 葡萄牙

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