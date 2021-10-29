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供貨給Adidas 流亞科技打造紡織A-Team

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

投資台灣事務所今（29）日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再添五家中小企業擴大投資15億元。供貨給Adidas七成布料供應商的流亞科技致力紡織印染設備全廠自動化整合，將投入近2億元於桃園觀音工業區興建廠房。

流亞科技藉由LA-Total Solution解決方案獨特性及客製化，流亞開發三大產品線，成功打造IDCC智慧數據控制中心，截至今年已擁超過40多項專利，並銷售全球50餘國。產能增加下，流亞將增聘14名本國員工，投入近2億於桃園觀音工業區興建廠房。

益宗精機為專業橡膠與塑膠加工機械製造商，產品多達20多種，應用範圍包括汽機車輪胎、運動鞋底、液晶螢幕散熱片、矽膠製品等。益宗精機計劃斥資逾3億元在台中潭子區既有廠房旁興建新廠，規劃產線納入智慧化等資訊管理系統，達到資源共享與發揮經營管理效益，同時加裝AI智慧化感測器。

久翔精密主要從事車床及銑床零件加工，將投入逾1億元擴建高雄路竹區既有廠房，添購智慧化機器設備，強化及更新廠內軟體，藉以提升產能與產品附加價值，免去委外生產費時費力之程序，強化公司營運規模。

千巧谷牛樂園位於農產富饒的雲林縣，且崙背鄉是全台第一個設立乳牛專區的城鎮，在此地理資源優勢下，千巧谷開發了一系列的鮮乳製品伴手禮，如鮮奶蛋糕、鮮奶酪等。千巧谷牛樂園計劃投資逾2億元，在崙背工業區興建加工廠房，從乳牛養殖、乳品加工殺菌到成品販售，達到穩定供貨，為在地創造20個就業機會。

華順工貿主要從事椰果加工製造，主要產品有椰果、果醬、腰果、蘆薈丁、果汁粉與爆爆珠等品項，供應給國內手搖飲加盟店，以及為國外食品商代工，如知名美國企業A UNION TRADING, INC。為擴增產能提升公司競爭力，計劃招募本國員工39名，擴大投入逾6億元，在南投市旺來產業園區興建廠房。

目前「中小企業加速投資行動方案」已召開聯審，通過688家中小企業投資約2,893億元，帶來2.6萬個本國就業機會。截至目前總計投資台灣三大方案已帶動1,039家企業投資約1兆3,988億元，預估創造11萬5,566個本國就業機會，後續尚有56家企業排隊待審。

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