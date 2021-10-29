加工處智慧跨域應用 肚肚科技攤商行動支付商機大

經濟部加工處今（29）日於高雄軟體園區舉行「智慧跨域應用體驗場域」成果發表會。其中肚肚科技推動攤商行動支付應用，聯手LINE Pay Money、一卡通與 LA RUE 文創設計打造電子支付市集，未來將實際導入高雄在地夜市、百貨商圈，預估將帶來逾千萬商機。

加工處攜手高雄市政府經濟發展局，整合肚肚科技、LA RUE市集與一卡通，由肚肚提供智慧餐飲系統服務及配套方案，導入LA RUE市集的合作攤商進行示範應用及推廣，打造數位轉型示範案例。未來將實際導入高雄在地夜市、百貨商圈，運用5G AIoT與大數據分析帶動傳統餐飲業、服務業數位轉型，預估將帶來逾千萬商機。

另外，慶奇科技則展出研發的「智栽農業」系統與「凱比智慧機器人」。「智栽農業」系統透過AI與大數據分析，創建量身定做的場域模型，可自動化控制水、肥料與農藥等用量，精準記錄栽種歷程作為未來調整資訊，每年可節省152天管理工時，大幅減低成本。

「凱比智慧機器人」透過多種AI與感測元件，結合教學課程，創造4000萬種的程式方塊組合設定，能依據各年齡層孩子的需求，提供循序漸進的學習培養目標，同時解決疫情下數位教育需求。

此外，活動現場亦展示七間大學與二家新創團隊VR、AR、MR等技術應用作品，向參觀廠商展現學界研發能量，物色相關人才。另外亦邀請國巨、英特格、日月光、恩智浦、與默克等國內大廠，從策略端與產學界代表就高雄發展半導體產業的優勢與人才需求，提供更多人才培育與產學合作方向。

加工處長楊伯耕表示，高雄軟體園區已成資訊軟體、數位內容及智慧應用等重點產業聚落，加工處近年積極透過鏈結外部資源、引進旗艦廠商、發展智慧聯網、推動創新創業及培育數位人才等作法，並攜手地方政府、學研單位扶植區內廠商智慧跨域應用，致力推動高雄亞洲新灣區產業，成為國內創新應用技術對接國際市場的出海口。