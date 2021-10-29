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星宇航空獲頒BSI資訊韌性精銳獎 再創國籍航空新紀錄

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
獲頒「資訊韌性精銳獎」的星宇航空，由策略長劉允富代表授獎並錄製得獎感言影片。 圖/星宇航空提供
獲頒「資訊韌性精銳獎」的星宇航空，由策略長劉允富代表授獎並錄製得獎感言影片。 圖/星宇航空提供

星宇航空自今年6月獲頒「ISO 27001:2013資訊安全管理系統」及「ISO 27701:2019隱私資訊管理系統」雙證書，今(29)日再於英國標準協會舉辦之2021 BSI國際資安標準管理年會獲頒「資訊韌性精銳獎」。英國標準協會BSI表示：星宇航空為首家獲頒BSI資訊韌性獎座的航空公司，驗證範圍涵蓋內外部資訊系統，期望透過導入紮實的資安及隱私資訊管理，成為星宇拓展國際航空版圖不可或缺的重要後盾。

BSI國際資安標準管理年會自2003年起，每年皆會邀請各界專家分享資安國際新知，並針對產業界年度資安卓越組織進行表揚，今年度受疫情影響改以線上方式舉行。獲頒「資訊韌性精銳獎」的星宇航空，由策略長劉允富代表授獎並錄製得獎感言影片，片中特別感謝英國標準協會BSI多次給予肯定及鼓勵，以及勤業眾信聯合會計師事務所的大力協助，星宇航空承諾將持續嚴格落實資訊安全管理，讓旅客從訂票到搭機都享有最安全的精品級航空服務。

星宇航空自創立初期即超前部署完整資安及隱私管理系統，不受新冠疫情影響，以一年的作業時間順利通過ISO 27001及ISO 27701雙驗證，更呼應了今年BSI國際資安標準管理年會與疫情共存之主題。未來星宇航空也將持續挹注心力，落實組織資訊安全及隱私資訊管理，將資安及隱私保護意識觀念深植於企業文化中。

資安 星宇航空 疫情

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