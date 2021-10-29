上市櫃企業搶進仁武產業園區 駐龍、元山科技進駐

投資高雄持續掀熱潮！仁武產業園區第一階段優先以台糖用地L、B、G等3區共13個坵塊進行招商，高雄市經發局今（29）日宣布L區3個坵塊完成入區審查，包括航太供應鏈「駐龍精密」、「成新科技」、「科力航太」，以及全球汽車電子居領先地位的「元山科技（6275）」、半導體設備大廠「天正國際」等5家上市、上櫃公司進駐，預估總投資金額約42億元、中長期可創造超過百億元產值、1,368個工作機會。

經發局長廖泰翔指出，仁武產業園區緊鄰國道10號，具便捷交通路網，可快速連接高雄港及小港國際機場，與高雄科學園區、楠梓科技產業園區及橋頭科學園區形成廊帶群聚效益，此次L、B、G等3區13個坵塊招商吸引共60家廠商申租，經發局自9月底陸續辦理各坵塊廠商評選，其中L區域3個坵塊優先於10月6日完成入區審查，今公告獲選的5家廠商。

廖泰翔說明，本次招商特別允許共同申租，也就是廠商可透過組隊方式，聯名申租同一坵塊，不僅讓供應鏈產生群聚、提高產能效益、減少運送耗費，也大幅提升建廠彈性，在水、電資源及污染量的相互調配也更具優勢，先前兩場招商說明會就吸引370家廠商湧入詢問，後續諮詢電話更是接不完。

獲選搶先入駐的駐龍精密（4572），主要從事大型飛機機身結構零組件、引擎結構零組件及特殊模冶具的研發、生產及銷售，為法國空中巴士合格供應商、通過波音品質系統認證，2001年成立、2019股票上市，因著眼長期業務持續成長需求擴建廠房，這次更是聯合成新科技及科力航太，盼藉由三家廠商不同客戶資源，在製程技術互相支援，爭取更多訂單，也能節省物流成本，帶動高雄航太產業轉型。

駐龍精密發言人李汶育指出，感謝經發局規劃共同申租模式，讓駐龍得以攜手成新科技、科力航太等兩家供應鏈共同進駐，科力航太公司是黑鷹直升機製造原廠塞考斯基技轉授權在台唯一的黑鷹T700發動機啟動器（Depot Level）氣動翻修廠，並已取得AS9110航太品質認證，未來將與漢翔公司合作引進F-16噴射燃油啟動器的維修能量，落實國防自主、提昇技術能量。成新科技公司則專精於整合智慧化技術(如AIoT、AI診斷、AOI)與先進製造技術(如3D列印、自動化光加工技術)，除自有產品外，亦可協助客戶開發專用設備，應用範圍涵蓋航太、電子、能源、生醫等各面向產業。

另外獲選的元山科技是在地仁武廠商，1987年創立，為股票上櫃公司，主要生產智慧型直流無刷散熱風扇及散熱模組，在全球汽車電子領域取得領先競爭位置，更是德國主要車廠一級供應鏈夥伴，領先同業布局電動車與智慧駕駛IoT系統，進駐仁武產業園區打造全球營運、研發與智慧製造中心。

同樣獲選的天正國際精密機械（6654），2012年成立、2018年上櫃掛牌，從事極小元件、晶片自動化檢測封裝設備製造及銷售，測包機在台灣市佔率達50%以上，此次是為擴建廠線入駐，短期目標是擴建半導體、Mini LED機台產線，導入AI與聯網技術，機台則透過數據分析與判斷以利自動化作業。

經發局表示，仁武園區以引進低污染產業為主，歡迎航太科技、精密機械、高值金屬、電子、電腦製品等領域優秀廠商一起加入投資高雄隊，未來入區廠商除了遵守園區環評承諾，包括太陽能光電發電裝置、自設水質水量監測設施及用水回收等環境友善作為外，也將導入AI、物聯網、監測技術等智慧化科技，帶動周邊產業升級轉型。

經發局指出，園區開發工程已優先施作工區開口、便道鋪設、排水工程等項目，方便進駐廠商同步建廠。近期也持續辦理B、G區共10個坵塊審查，預計今年底前完成，明年起陸續交地建廠，加速投資落地，獲選廠商依約需在交地後三年內完成建廠。