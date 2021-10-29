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台航8.4萬噸級散裝貨輪「臺祥輪」 今舉行命名交船典禮
台航（2617）今（29）日於日本佐世保造船所舉行8萬4千噸級散裝貨輪「臺祥輪（M.V. “Tai Kindness”）命名交船典禮，經由線上視訊方式於台北、東京及佐世保三地同時進行，並邀請臺灣銀行副總經理林麗婈女士擔任 「臺祥輪」的命名擲瓶人，祝賀該輪祥和遠揚、駿業輝煌。
台航董事長劉文慶指出，這是今年所交付的第5艘新船，今年度5艘新船的投入，不僅大幅降低船隊平均船齡至6.5年，提升公司船隊的競爭力，且適逢散裝航運市場逐步上揚之際，5艘船舶為目前市場上之Kamsarmax與Ultramax熱門船型，均洽妥1至3年期之論時傭船合約，替公司帶來不錯的業績，今年公司整體營運績效將有相當程度的成長。
展望未來，劉文慶表示，在中、美等國力拚基礎建設的情況下，預期原物料的需求會逐年增加，運力需求勢必同步上揚。此外，日後碳排放的減排要求，預期船東將對老舊船舶使用減速等方式作為因應，屆時運力供給恐將更加吃緊。因此，散裝航運市場的未來應可樂觀以待。面對未來，台航公司仍將持續進行船隊汰舊換新計畫，降低船隊船齡，提升營運綜效，帶給客戶更好的服務品質。
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