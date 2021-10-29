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後龍濱海遊憩區變身百變影城 自提BOT案動工

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣後龍濱海遊憩區民間自提BOT案今天動工，將開發影城等，預計3年後營運。記者范榮達／攝影
苗栗縣後龍濱海遊憩區民間自提BOT案今天動工，將開發影城等，預計3年後營運。記者范榮達／攝影

苗栗縣後龍濱海遊憩區長期閒置，今天民間自提BOT案動工，太陽城國際傳播股份有限公司計畫投資3.5億元，興建太陽城百變影城、文創森林3D-VR探索館、文創森林旅店等，並邀請台灣國寶畫家周俊雄進駐，預計3年後營運。

後龍濱海遊憩區占地8.5公頃，省府及中央1997年陸續補助超過億元經費施設大木屋、步道、涼亭等公共設施開發，但使用率偏低，一度被列蚊子館，民間自提BOT案，縣府去年11月簽定促參契約，縣長徐耀昌、立委陳超明、太陽城董事長葉培城等今天動土開工，也備受地方人士期待。

太陽城執行長林鼎紘表示，葉培城與他都是竹南人，希望投資繁榮地方，加上近年來拍戲經驗，經常必奔波各地尋找場景，苗栗又靠近北部，戲組不必舟車勞頓，因此找專家學者諮詢，將搭建台灣民國5、60年代閩南、客家傳統建築，打造影城拍攝基地。

他說，公司計畫投資3.5億元，將興建百變影城，還有文創森林3D-VR探索館、文創森林旅店、周俊雄大師藝術館，及電競館等設施，打造一處從8歲到80歲都能來玩的園區，預計3年後營運。

太陽城認為後龍鎮區城交通發展性良好，好望角、西湖溼地等觀光資源豐富，農產素以花生、西瓜、甘藷後龍三寶聞名，公司持續爭取與縣府共同建設推廣苗栗海線的觀光計畫，促進地方發展。

苗栗縣後龍濱海遊憩區民間自提BOT案今天動工，將開發影城等，預計3年後營運。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣後龍濱海遊憩區民間自提BOT案今天動工，將開發影城等，預計3年後營運。圖／苗栗縣政府提供

太陽 文創

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