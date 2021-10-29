高流中心將開幕！高雄愛河灣遊艇碼頭宣布招商

高雄流行音樂中心預訂10月31日開幕，愛河灣遊艇碼頭也將啟動招商，高雄港區土地開發公司表示，愛河灣遊艇碼頭專區將分區開發，A區明年啟用，B區採促參模式，明年7月招商，未來將能串聯文創產業聚落、觀光休憩等產業，成為港都轉型的主引擎。

位在亞洲新灣區的高雄流行音樂中心，坐擁山、河、海及空港等優勢條件，除是南部第一座以流行音樂為主體的國際級專業場館，也可望帶動周遭水岸發展。

目前高市府、台灣港務公司及高雄港區土地開發公司三方攜手打造亞洲新灣區，規畫三大核心區域：第1核心區域為高雄港棧倉庫群，將結合駁二藝術特區，促舊港轉型遊憩觀光；第2核心區為高流中心，預訂發展影音築港產業聚落，並串連遊艇碼頭水域休憩；第3核心區為新灣商貿生活核心，規劃國際旅運中心與5G AIoT新創園區基地。其中高流中心基地，水域環境平均潮差小，靜穩度高，是公認最適合發展遊艇碼頭的地方。

高雄港區土開公司表示，愛河灣遊艇碼頭專區將採分區開發，A區範圍13至14號碼頭，其中高流中心「礁群」1樓商業空間近期將招租，預定明年啟用。B區由文化局採促參模式辦理，預定明年7月招商，A區招租資訊即將辦理公告。